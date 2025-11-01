衛福部推「鏟子超人」免費心理諮商方案　今起一年內可有3次服務

▲鏟子超人湧進光復協助災區重建復原，資料照。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者洪巧藍／台北報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害事件發生至今，第一線救災人員與投入災區復原工作的志工，身心承受高度疲憊與情緒張力，甚至影響後續生活。衛生福利部今（1）日起推出「馬太鞍溪堰塞湖救災人員心理健康支持方案」（馬太鞍溪方案），提供投入救災人員及志工，1年內每人3次心理諮商服務，盼成為救災英雄及鏟子超人「安心」的後盾。



衛福部心理健康司表示，在災後救援與復原期間，第一線救災人員與志工長時間處於炎熱天氣、高壓環境下，又面對災情、協助災民、處理突發狀況，其身心亦承受高度疲憊與情緒張力，事後可能出現如失眠、情緒低落、易受驚嚇、注意力不集中、夢中重現災難情境等症狀，甚至影響日常生活與心理健康，亟需適當的心理照護與支持。



心健司長陳柏熹表示，衛福部專案辦理馬太鞍溪方案，提供參與馬太鞍溪堰塞湖災害復原工作的救災人員及志工，每人3次心理諮商服務。該方案不限年齡，也會「從寬認定」適用。因此，只要民眾表示自己曾經從事相關志工服務，就可以享有免費心理諮商，不漏接每一位需要心理支持的民眾。

陳柏熹指出，該方案編列2600萬預算，提供服務量尚難預估，但量能一定足夠；全台合作機構共618家，執行期間自114年11月1日至115年10月31日止。衛福部表示，有需要馬太鞍溪方案的救災人員及志工，掌握4步驟快速上手預約、使用服務：



1.查詢：馬太鞍溪方案合作機構與本部「青壯世代心理健康支持方案」（青壯方案）完全相同，請逕上青壯方案官網查詢。

2.預約：逕洽合作機構預約，並告知欲使用馬太鞍溪方案。

3.準備：準備身分證明文件。

4.諮商：接受諮商服務。