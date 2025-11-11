從麻醉開始落實永續！高醫附醫優化流程、打造更安全醫療環境

▲「永續麻醉」巡迴展十月自高雄醫學大學附設中和紀念醫院開跑。

記者洪巧藍／台北報導

落實永續醫療「麻醉」扮演關鍵重要環節！高雄醫學大學附設醫院舉辦「永續麻醉」巡迴展，醫師指出，手術室耗能、耗材多，麻醉使用的藥品、儀器更是不容小覷，透過「精準麻醉」讓過程中落實永續，優化資源配置，不只是減少環境負擔，同時可讓病人安全大幅提升，特別是院內積極推動「ERAS術後加速康復療程」，讓整個手術透過專業合作及標準化流程，可以更舒適、更有效率，降低某些術後相關風險的發生。

醫療永續、綠色轉型已成為各醫院推行重點，台灣心臟胸腔暨血管麻醉醫學會與高雄醫學大學附設中和紀念醫院共同主辦「永續麻醉」巡迴展，帶領民眾了解「麻醉對環境的影響」與「永續醫療的重要性」。

高醫附醫院長王照元表示，麻醉雖然不是大眾最直覺聯想到的永續議題，但它其實是每一場手術背後關鍵且高度資源密集的環節，包含水資源污染、能源耗用、碳排放、醫療耗材等密切相關，所以要做醫院永續，開刀房可說是重中之重，而麻醉更是扮演關鍵角色。

▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元。

高醫附醫副院長程廣義說明具體做法，首先盤點可以重複使用的物品，減少浪費，在麻醉用藥上更要講求精準、多層次的止痛，包含使用腦部監測儀器來減低藥物使用、透過包含肌張力控制及專一的快速逆轉藥物，讓患者快速解除麻醉、疼痛控制時不要過度使用嗎啡、避免使用環境不易代謝藥物等。

有些人可能會擔心這些永續措施會影響醫療品質，程廣義強調「病人安全一定是第一」，如果病人不安全，這些永續就毫無意義，現在所有的處理方式都是要讓病人更好、更安全、更舒服，然後更快地恢復到健康狀態。

王照元院長指出，其實麻醉時間縮短、病人受影響時間減少，後續的照護品質反而更好。例如目前醫在院內所推動的 ERAS（術後加速康復療程），就是透過術前營養、體能狀態準備，禁食縮短、手術後盡快活動，減少住院時間與再入院率、減少併發症與重複治療，提升整體醫療效率與碳足跡管理成效。整體而言，永續不是增加風險，反而能節省支出、提升病人滿意度。而相關措施中「醫病共享決策」(SDM, Shared Decision Making)，主動提出精準麻醉需求也很重要。程廣義副院長標示，溝通重點在於讓病人了解並且做出決策，要以「病人安全」為首要前提，在經濟考量與醫療專業間取得平衡，且必須將複雜的醫療資訊轉化為病人能理解的內容，包含不同麻醉方式的選擇、風險與恢復方式等，降低對手術的不安。

▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長程廣義。

高醫附醫近年積極推動永續醫療，在麻醉永續措施之外，根據高醫附醫2024 ESG永續報告書，院方透過電力、照明、空調等節能改善及設備更新，2016 至 2024 年間碳排放量減少約三成。此外，2024 年起導入車牌辨識系統與電子病歷，分別減少逾九千萬公斤碳排與節省 3,816 萬張紙。

王院長表示，醫院成立永續發展委員會，全面盤點廢棄物回收與再利用機制，手術包依科別精簡內容，降低消毒成本與資源浪費；另也透過AI 技術協助手術排程與時間管理，提高效率並改善員工生活品質。

程副院長指出，永續的關鍵在於決心與循序漸進的推動；王院長則強調，院方自上而下規劃方向，同時鼓勵員工由下而上提出改善建議，是讓醫院整體邁向低碳與高效的永續目標的關鍵。