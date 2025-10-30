中國非核准食品入台偷賣　立委爆有人申請免查「一年逾3千次」

▲林淑芬質疑食藥署邊境把關不力。（圖／翻攝自YouTube國會頻道）

記者洪巧藍／台北報導

國內爆發非洲豬瘟，引發質疑現行攜帶「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞。民進黨立委林淑芬今日批評，坊間已有許多非屬核准輸入產品在國內流通販售情勢，包括中國大陸麻辣花生、螺螄粉等，對食安產生疑慮；更有民眾去年申請3002批次，365天有294天都申報進口免查驗，還稱是「自用」。食藥署強調會針對高頻次的民眾加強勾稽查核，並於一個月內檢討漏洞。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請衛福部、農業部、財政部關務署等相關部會就「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」進行專題報告。

林淑芬指出，根據審計部的報告，113年有70多萬人申請免查驗，其中第一名，一年就申請3002次，一年365天有294天都申報進口免查驗，化整為零手法還說是自用。

林淑芬也提到，網路販售平台隨處可見這些中國大陸非屬核准輸入食品販售，然而112年、113年這兩年間，地方稽查業者2萬餘次，查獲違規只有71案，大多是夜市商行實體通路查獲，網路只有1案，稽查強度明顯不足。

食藥署署長姜至剛表示，過去就有預告要加嚴，但當時收到197個反對意見，僅1個贊成。但也會針對高頻次申請的民眾會加強勾稽查核。林淑芬強調，食藥署應該展開結構性改革，不要再以「事件處理」取代「制度修正」的方式面對，組織面、法規面已經是嚴重缺口。

衛福部長石崇良則回應，一個月內會重新檢討漏洞，且該提出的修法會在年底前提出。食藥署說，針對立委揭露的民眾個案，食藥署與台中市衛生局已在今年9月10日及18日二次登門稽查，其中一次的確現場發現有相關大量產品，因此開罰3萬元；另外對於申請免查驗的部分，會定義出高頻次的次數，並研議建置勾稽系統。