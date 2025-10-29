長期吸菸「失智風險」提高1.6倍　髖部骨折也增41%

▲老年吸菸者罹患失智症的風險較不吸菸者增加1.6倍。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

長者抽菸恐增失智症風險！研究指出，老年吸菸者罹患失智症的風險較不吸菸者增加1.6倍。而根據國民健康署113年國人吸菸行為調查，65歲以上男性吸菸率為13.3%，女性則為0.8%。

菸品中含有多種化學物質，會影響造骨作用與血管新生，並干擾副甲狀腺激素、腎上腺激素及性腺激素，使骨質代謝失衡，導致骨質密度下降或骨折。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國健署菸害防制組組長羅素英指出，根據研究顯示，長期吸菸的長者相較於不吸菸者，髖部骨折的風險在70歲時增加41%，在80歲時增加71%，老年吸菸者罹患失智症的風險較不吸菸者增加1.6倍，另有英國研究顯示，60歲以上吸菸長者衰弱風險提高了60%。

戒菸是減少因吸菸而導致相關健康風險最有效的方法，研究指出，在60歲前戒菸成功或戒菸年數超過15年者，失能風險可大幅降低至與不吸菸者相當，

羅素英也提到，調查發現，台灣中老年吸菸者戒菸的首要動機為健康因素，其次是配偶及家人的支持，長輩戒菸過程的阻力來自長期的習慣、孤獨感，而這些心理因素若能獲得家人與朋友的理解與鼓勵，成功率將明顯提升。

不過由於部分長者因為菸齡長久，擔心戒菸過程辛苦或失敗而卻步，這部分結合專業支持的戒菸成功率可提高3倍以上。羅素英建議，民眾可陪同家中長輩利用多元戒菸服務，全國約2,700家醫事機構提供戒菸藥物治療與衛教諮詢服務，另也可撥打免付費戒菸專線0800-636363。

