流感疫苗打氣史上最旺！羅一鈞揭增購規劃：今年不開放全民公費

▲公費流感及新冠疫苗接種，資料照。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情提早進入流行，連帶今年公費流感疫苗打氣踴躍，疾管署長羅一鈞今（28）日表示，統計至昨日累積接種396.5萬人次，預期月底達450萬人次，是歷來10月份打最好的一年。疾管署11月1日起第二階段開打，羅一鈞表示，除依據開口合約增購20萬劑疫苗已經準備好，另也規劃11月底評估追加採購，因為接種踴躍，今年公費疫苗確定不會開放給全民施打。

疾管署統計截至今年10月27日，公費流感疫苗接種數約396.5萬人次、新冠疫苗接種數約89.1萬人次，約為去(113)年同期之1.2-1.3倍。羅一鈞分析，回顧過去10月份公費流感疫苗接種，最踴躍是2020年接種408萬人次，今年應該會超過紀錄，到月底估計接種可達450萬人次，會是歷來10月份打最好的一年。

今年度公費流感及新冠疫苗將於11月1日開放第二階段接種，對象為50至64歲無高風險慢性病成人，羅一鈞指出，屆時全台各地的全聯、大全聯(共約120家門市)及家樂福(約32家門市)亦將擇日設置疫苗接種站，更方便民眾接種疫苗，完成接種者還可獲得門市準備之健康好禮(詳細設站地點、日期及禮物品項依門市公布為準)。

因應今年接種踴躍，羅一鈞表示，疾管署已經將開口合約20萬劑疫苗完成增購，預計10月30日配送，所以11月1日開打當天，會備妥220萬劑讓第二階段民眾施打，並將於11月底評估是否需追加增購疫苗。

過往疾管署會視疫苗接種狀況評估是否擴大至全民接種，部分非公費對象會抱持「等看看」的態度，羅一鈞今日也宣布，今年已確定不會開放全民接種流感疫苗，有追加增購也僅會提供給公費對象，請非公費資格民眾不用再觀望。

依據疾管署監測國內呼吸道傳染病情形，上週類流感門急診就診計11萬人次，較前一週下降15.6%，也是連續三週下降；不過上週仍新增38例流感併發重症病例及13例死亡，目前國內流感疫情處於流行期。

羅一鈞表示，目前評估流感疫情11月中旬脫離流行，但將在12月中下旬再次升溫，且威脅一定高於秋季這一波，請符合公費資格民眾把握機會接種流感疫苗。

此外，羅一鈞也提到，觀察近期日本流感疫情增加快速，如果非公費流感疫苗接種對象有出國赴日等需求，可以自費接種疫苗取得足夠保護力。