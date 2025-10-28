流感增13死「最小僅9歲」　羅一鈞估流行到11月中：延長擴大用藥

▲疾管署長羅一鈞主持疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

根據疾管署統計，上週類流感就診11萬人次，已連續三週下降。疾管署署長羅一鈞今（28）日表示，目前評估流感疫情要脫離流行需至11月中旬，且基層、定點醫師反應就診人數仍多，已延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件至11月15日。也提醒民眾，流感疫情恐於12月中下旬再次升溫，且威脅一定高於秋季這一波，請民眾把握機會接種流感疫苗。

依據疾管署監測國內呼吸道傳染病情形，今年第43週(10/19-10/25)類流感門急診就診計110,442人次，較前一週下降15.6%，惟上週(10/21-10/27)新增38例流感併發重症病例(13例H1N1、24例H3N2、1例A未分型)及13例死亡(8例H1N1、5例H3N2)，目前國內流感疫情處於流行期。

疾管署防疫醫師林詠青表示，死亡個案最年輕是一名9歲男童，本身沒有特殊病史，9月底發病出現下肢酸痛、發燒、使用退燒藥症狀仍持續，還出現畏寒、嘔吐、咳嗽、流鼻水，診所就醫快篩確認A型流感，同日出現意識改變、四肢無力，赴急診就醫，當時出現呼吸困難、抽搐，腦部電腦斷層顯示有腦水腫，確認流感併發壞死性腦病變，收住加護病房，治療後症狀未改善，10月下旬死亡，距離發病約1個月。

羅一鈞表示，流感疫情雖持續下降，但評估流行會持續到11月中旬，加上目前基層、定點醫師反應就診人數仍多，避免民眾拿不到藥物、也讓醫師可以開立抗流感藥物更方便，疾管署決定延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且具下列身分之流感高傳播族群」適用期限，從原本的10月31日延後到11月15日止。

羅一鈞分析，進入冬季到12月中下旬流感疫情可能再起，且預期冬季疫情感染個案、重症人數都會更多，威脅一定會高於秋季，呼籲民眾盡快接種流感疫苗。

疾管署指出，截至今年10月27日，公費流感疫苗接種數約396.5萬人次、新冠疫苗接種數約89.1萬人次，約為去(113)年同期之1.2-1.3倍。羅一鈞表示，目前估計本月底接種數將會達到450萬人次，是歷來10月份疫苗接種最好的一次；11月1日將開放第二階段「50至64歲無高風險慢性病成人」可接種疫苗，疾管署已經增購開口合約20萬劑疫苗，並將於11月底評估是否需追加增購疫苗。

羅一鈞也提醒，今年度公費流感疫苗接種踴躍，不會開放擴大全民接種，提醒符合公費資格且尚未接種的民眾，儘速前往合約院所完成接種。

另鑑於近期氣溫變化大，除接種疫苗外，亦務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療。