明年輕症直衝大醫院變貴「一次收1200元」　衛福部設定半年觀察期

記者洪巧藍／台北報導

小病直衝大醫院將變貴！為了落實分級醫療、減輕大醫院醫療量能負擔，衛福部長石崇良拋出要求醫學中心門診輕症病人減量，明年上半年設為觀察期，如果沒有達標，最快7月開始會調升部分負擔收費至50%。健保署分析，以目前醫學中心門診輕症每人每次平均2400元計算，未來民眾未經轉診衝大醫院看病，一次就得付1200元部分負擔。

石崇良在健保署長任內、今年1月開始推行「個別醫院總額」保障急重症、居家醫療、偏鄉醫療等剛性需求後，超額申報點數分階段打折給付，藉此讓總額合理成長管理，也促使大醫院門診減量。

石崇良近日接受媒體專訪進一步表示，明年上半年將要求所有醫學中心，收治輕症占比降到50％目標，若仍偏高，下半年起就要依照《健保法》規範，輕症未經轉診到大醫院就醫，需收取當次醫療費用50%為部分負擔。

健保署醫務管理組長劉林義今（28）日受訪說明規劃，明年起開始觀察大醫院輕症就醫比例，並以六個月為期，若經過觀察期仍無法下降，就會啟動依法規定部分負擔比例，目前排除重大傷病患者等重症後，平均每件到醫學中心的醫療費用為2400元，50％就是1200元。

劉林義強調，相關配套措施還在研擬，首要是要先定義「輕症」，哪些疾病需要排除，避免影響就醫權益，健保署近期就會和醫界啟動討論；在進入第二階段前，一定會和民眾加強宣導，希望輕症不要衝大醫院，另外也會考慮是否要比照住院的部分負擔設出天花板上限或定額。