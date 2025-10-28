ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

明年輕症直衝大醫院變貴「一次收1200元」　衛福部設定半年觀察期

▲▼健保署外觀。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保署規劃明年輕症直衝大醫院變貴「一次收1200元」。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

小病直衝大醫院將變貴！為了落實分級醫療、減輕大醫院醫療量能負擔，衛福部長石崇良拋出要求醫學中心門診輕症病人減量，明年上半年設為觀察期，如果沒有達標，最快7月開始會調升部分負擔收費至50%。健保署分析，以目前醫學中心門診輕症每人每次平均2400元計算，未來民眾未經轉診衝大醫院看病，一次就得付1200元部分負擔。

石崇良在健保署長任內、今年1月開始推行「個別醫院總額」保障急重症、居家醫療、偏鄉醫療等剛性需求後，超額申報點數分階段打折給付，藉此讓總額合理成長管理，也促使大醫院門診減量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

石崇良近日接受媒體專訪進一步表示，明年上半年將要求所有醫學中心，收治輕症占比降到50％目標，若仍偏高，下半年起就要依照《健保法》規範，輕症未經轉診到大醫院就醫，需收取當次醫療費用50%為部分負擔。

健保署醫務管理組長劉林義今（28）日受訪說明規劃，明年起開始觀察大醫院輕症就醫比例，並以六個月為期，若經過觀察期仍無法下降，就會啟動依法規定部分負擔比例，目前排除重大傷病患者等重症後，平均每件到醫學中心的醫療費用為2400元，50％就是1200元。

劉林義強調，相關配套措施還在研擬，首要是要先定義「輕症」，哪些疾病需要排除，避免影響就醫權益，健保署近期就會和醫界啟動討論；在進入第二階段前，一定會和民眾加強宣導，希望輕症不要衝大醫院，另外也會考慮是否要比照住院的部分負擔設出天花板上限或定額。

【找好久找不到】巨嘴鳥居然偽裝成玩偶躲在玩具櫃上

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

救回險遭放棄的胎兒超過300個　陳持平無悔的「辛德勒」之路

從《天堂》追到AI世代　 柯志鴻鑽研「成癮」20年領先國際

你一週做幾次家事？做家事的男性和女性大腦衰退更慢

流感疫苗打氣史上最旺！羅一鈞揭增購規劃：今年不開放全民公費

以為是感冒！2歲童燒到「腳變麵龜還血輪眼」　竟是川崎病惹禍

牧場員工被車壓斷14根肋骨　醫師「兩階段鋼骨重建」救回一命

44歲女摘除子宮！崩潰曝「漏尿又胃下垂」　婦產科醫打臉

明年輕症直衝大醫院變貴「一次收1200元」　衛福部設定半年觀察期

男童唇發紫送急診！照X光「屎塞到胸部」　沈迷3C害慘他：嚇屎了

白內障年輕化　醫揭「3大主因」：55歲以下患者暴增5倍

讀者迴響

回到最上面