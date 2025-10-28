癌症復發4成藏「生活細節」　醫揭5大陷阱：提防「假性安全期」

▲許多癌友撐過癌症治療，卻在康復期鬆懈，遺憾導致復發 。（圖／資料照片）

記者邱俊吉／綜合報導

許多癌友完成手術與化療後，以為戰爭結束，但腫瘤科醫師廖繼鼎在臉書分享，根據他超過30年第一線觀察，抗癌勝負往往不在手術，而在康復期；據統計，約4成復發案例與生活細節有關，不少患者誤踩陷阱如太早鬆懈、運動過度或不運動等，要注意手術成功只是上半場，守住康復期的下半場才是關鍵。

林口長庚醫院腫瘤科助理教授級主治醫師廖繼鼎在臉書指出，許多病人手術、化療完成後，在康復期鬆懈而失守，例如有人錯過回診，有人過度追求快速恢復，或採用偏方，最終導致復發。

廖繼鼎並整理出康復期常見5大陷阱，強調癌症的挑戰不是治療本身，而是如何長期維持穩定：

●假性安全期。手術只是切除已發現的腫瘤，體內仍可能潛伏癌細胞，一旦免疫力下降或荷爾蒙變化便可能再度擴散，故即使沒有不適也不能鬆懈，必須持續追蹤、按時檢查。

●亂補保健品。部分病人為加快恢復而服用多種補品，反而造成肝功能異常，其實某些草本、保健食品缺乏臨床證據，甚至可能干擾化療藥物代謝，提醒若來源不明，寧可不吃。

●運動過頭或完全不動。康復期不可急於求成，依據國際指引，癌友每周宜進行約150分鐘中等強度運動，例如快走、瑜伽、伸展或輕量訓練，唯有適度的運動才可助身體穩定修復。

●情緒封閉。許多病人不想讓家人擔心而選擇沉默，但焦慮、失眠與孤獨感都會削弱免疫功能，因此康復期應持續和家人或朋友溝通，讓情緒被看見、理解。

●迷信新療法。部分患者誤信偏方或坊間宣稱的先進療法，擅自中斷化療或更換藥物，延誤黃金治療時機；此外，免疫治療雖為近年重大突破，但並非所有癌症都適用，仍需依基因、腫瘤特性評估。

廖繼鼎強調，能讓癌友撐過康復期的不僅是醫療，有家人陪伴，有朋友理解，加上醫師指導，方可形成「心理免疫力」，使康復不只是延長生命，更能重新學會生活。