回味幸福！慈院特調「魔法泡泡」　癌末病人感受吃的記憶

▲重陽節前夕，花蓮慈院心蓮病房團隊，經過近一年的測試與研發，推出全新成果「魔法泡泡」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

在重陽節敬老佳節前夕，花蓮慈濟醫院心蓮病房團隊經過近一年的測試與研發，在10月27日推出全新研發成果「魔法泡泡」，專為因吞嚥功能退化、無法進食的長者與重症病人設計，藉由將飲品轉化為安全可入口的「味覺泡泡」，讓他們重新感受「吃」的溫度與記憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林欣榮院長說，「魔法泡泡」讓病人即使在生命的最後階段，仍能嚐到回憶裡的幸福滋味，這真的是功德無量。

「這泡泡的泡麵味很香很濃，而且一下就化開，感覺就像是自己吃到泡麵。」試吃大隊一人一湯匙，細品泡泡的味道，紛紛驚呼很神奇。試吃民眾黃先生說，一般人平常不太會特別去想到病人的需求，更不會想到要替他們研發這樣的東西，但花蓮慈院願意為了病人的食慾與感受，投入時間做這麼細膩的實驗，真的很難得、也讓人非常感動，對病人來說，這樣的味道能滿足他們的食慾，也能帶來快樂與安慰，真的很厲害！

▲心蓮病房護理長江青純（中）示範魔法泡泡，林欣榮院長（左）、王英偉主任（右）品嚐泡麵味的泡泡。

林欣榮院長笑說，對他來說人生中印象最深刻的味道就是「泡麵」，剛好團隊就示範這味道。味道能帶來滿足，也能帶來快樂，對於長期無法進食的病人而言，能夠再次感受到熟悉的味道，是一種療癒。「魔法泡泡」讓這個願望成真，讓病人即使在生命的最後階段，仍能嚐到回憶裡的幸福滋味，帶著歡喜與圓滿離開，這真的是功德無量。

心蓮病房護理長江青純表示，在臨床上看到很多長期臥床的病人，因為插著鼻胃管，長時間嘴巴沒有吃到東西，或末期病人因為結構改變、疾病影響等導致想吃不能吃等，其實不管是什麼樣的人，在生命的最後，都會很在意能不能吃，藉由把飲品換成泡泡，讓病人既聞得到味道又可以安全地吃進嘴裡隨即化開。

▲心蓮病房護理長江青純表示，藉由把飲品換成泡泡，讓病人既聞得到味道又可以安全地吃進嘴裡隨即化開。

2024年，心蓮病房團隊在照護一位五十多歲頭頸癌病人時，發現無法進食的他，仍懷念著每晚睡前那杯威士忌的味道，江青純回憶，儘管他當時喝不了，也要聞著威士忌的香味後再入睡，而這份「想再嚐一次味道」的心願，是團隊研發的起點。

▲祥雲老人長期照顧中心護理長黃佳慧分享，看見長輩們露出久違而滿足的笑容，對照護團隊來說就是最大的感動。

江青純說，這源自去年英國安寧院的社工師來到花蓮慈院交流，提及以泡泡輔助病人安全進食，團隊受到啟發後，嘗試購買英國的原料與機器，卻因缺貨而受阻，但團隊不想放棄病人的願望，進一步從分子料理概念中找到靈感，使用常用於魚缸內的家用打氣機代替昂貴的進口設備，同時跨團隊研究粉末成分，發現加入大豆卵磷脂能將液體轉化為綿密泡泡，並搭配隔水加熱攪拌均勻後，放入打氣機打氣，使泡泡細緻穩定、不嗆咳，經多次實驗終於成功研發出「魔法泡泡」。

「我們不只是針對末期病人，而是希望能滿足每一個病人的期望。」院長室資深顧問兼緩和醫學中心主任王英偉表示，團透過各種方式，盡力讓病人感受到生活品質的提升，味覺、嗅覺、視覺、聽覺與觸覺，都是人生重要的感官體驗，他們用心守護這些感覺。其實，這並不困難，製作魔法泡泡也不需要高昂的費用，每一個家庭都能做到，只要願意用心，每個人都可以為家人營造出屬於他們的幸福滋味。

只要是液體，都能變成入口即化的味覺泡泡，團隊已為病人調製了咖啡、果汁、木瓜牛奶、紅酒、四神湯、香菇雞湯等，讓患者在不嗆咳的前提下，重新感受食物的香氣與滋味。

祥雲老人長期照顧中心護理長黃佳慧分享，當初看到魔法泡泡1.0時，他們就已經非常興奮，因為在長照機構裡，照顧的多是臥床或失智的長輩，其中有些還合併中風等狀況，看在眼裡都覺得有些心疼，若能在生命的後期，甚至不必等到最後階段，就能讓長輩再次嚐到記憶中的味道，那是一件非常幸福的事，而他們實際應用於照護現場，看見長輩們露出久違而滿足的笑容，對照護團隊來說，就是最大的感動。

