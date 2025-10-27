ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

醫學中心「兒科」人才難留　北榮：今年4名總醫師都留不住

北榮中正樓。（圖／資料照）

▲北榮中正樓外觀。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

社群平台上出現「台大兒童醫院徵小兒加護病房（PICU）主治醫師」徵人文章，引發網友熱議「兒科醫師時薪僅900元」。對此，北榮院長陳威明今日表示，相關新聞都有密切關注，兒科確實需要更多人才投入。他也提到，今年院內4個總醫師大都留不下來，都要出去開業，但這也不是壞事，重要的是培養更多兒科人才。

陳威明指出，台大跟榮總都是國家級醫學中心，除了照顧重症責任，照顧兒童更是重中之重，他有密切關注台大相關新聞，「該給錢加薪的都會給，北榮接下來也會啟動兩波調整，不同工、不同酬，希望可以留下更多重症人才。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而在兒科人力方面，他提到，北榮目前兒科醫師是穩定，但當然要越多越好，很多總醫師做完都會選到基層開業，今年4個總醫師大概都留不下來，這部分還會繼續努力，在薪資方面會合理的給予，不過同時也要考慮其他科的感受，所以會整體考量。

針對醫師選擇到基層開業，他直言，年輕人有自己的想法，開業也是照顧國人，也可以落實分級醫療，而且這些醫師經過台大、榮總的訓練，都有一定水準，開業不是壞事，但是要培養更多兒科人才更重要，更不是每個都要留在醫學中心，不管到哪開業都是在幫助國家。

【燕子口堰塞湖】降壩引流！通報民眾「勿靠近立霧溪河道」

關鍵字： 兒科醫師 兒科 台大醫院 北榮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

救回險遭放棄的胎兒超過300個　陳持平無悔的「辛德勒」之路

從《天堂》追到AI世代　 柯志鴻鑽研「成癮」20年領先國際

宜蘭3歲半女童未開口說話　羅東博愛醫院半年治療逆轉發展

中醫將「開放超音波」　全台已62名中醫師受訓

這波A流超凶猛！醫曝多起惡化成大白肺：10天就「轉院到天堂」

回味幸福！慈院特調「魔法泡泡」　癌末病人感受吃的記憶

每天適量喝黑咖啡　獲多項研究認證護肝效果

醫學中心「兒科」人才難留　北榮：今年4名總醫師都留不住

精準掌握骨質與體組成！DXA健康管理新利器　3類人群應定期檢測

徵兒科醫「時薪900元」遭酸　台大院長：值班費比他院高

讀者迴響

回到最上面