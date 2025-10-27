醫學中心「兒科」人才難留　北榮：今年4名總醫師都留不住

▲北榮中正樓外觀。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

社群平台上出現「台大兒童醫院徵小兒加護病房（PICU）主治醫師」徵人文章，引發網友熱議「兒科醫師時薪僅900元」。對此，北榮院長陳威明今日表示，相關新聞都有密切關注，兒科確實需要更多人才投入。他也提到，今年院內4個總醫師大都留不下來，都要出去開業，但這也不是壞事，重要的是培養更多兒科人才。

陳威明指出，台大跟榮總都是國家級醫學中心，除了照顧重症責任，照顧兒童更是重中之重，他有密切關注台大相關新聞，「該給錢加薪的都會給，北榮接下來也會啟動兩波調整，不同工、不同酬，希望可以留下更多重症人才。」

而在兒科人力方面，他提到，北榮目前兒科醫師是穩定，但當然要越多越好，很多總醫師做完都會選到基層開業，今年4個總醫師大概都留不下來，這部分還會繼續努力，在薪資方面會合理的給予，不過同時也要考慮其他科的感受，所以會整體考量。

針對醫師選擇到基層開業，他直言，年輕人有自己的想法，開業也是照顧國人，也可以落實分級醫療，而且這些醫師經過台大、榮總的訓練，都有一定水準，開業不是壞事，但是要培養更多兒科人才更重要，更不是每個都要留在醫學中心，不管到哪開業都是在幫助國家。