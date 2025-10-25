小嬰兒急救不再靠「2指神功」　醫揭2025年CPR指引重大更新

▲嬰兒雙拇指環抱胸廓法急救。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

2025年最新CPR指引公布，其中出現不少重大更新，顛覆過往觀念。兒科急診醫師吳昌騰分享，家長熟知嬰幼兒CPR使用的「兩指神功」正式走入歷史，新版改建議採「單手掌壓法」或「雙拇指環抱胸廓法」，實證顯示更能提升嬰幼兒的急救成功率。吳昌騰受訪表示，小嬰兒到院前心跳停止(OHCA)並不少見，光是長庚院內每年就收到約36名個案，提醒新手爸媽與保母應盡快更新觀念，這不只是技術調整，更是救命關鍵。

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰在臉書發文指出，許多人都學過心肺復甦術（CPR），但救命的科學正以前所未有的速度演進，美國心臟協會（AHA）最近剛發布2025年最新CPR指引，內容就包含了一些挑戰你我常識的重大更新。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一項是嬰兒CPR手法大革新「告別兩指神功」，吳昌騰解釋，過去幾十年，教導嬰兒CPR時最經典的畫面，就是施救者用兩根手指按壓嬰兒的胸骨。然而，2025年的指引明確指出，這個「兩指法」已不再被推薦。取而代之的是兩種更有效的方法：

1. 單手掌根法 (single-palm-heel method)

2. 雙拇指環抱胸廓法 (two-thumb-encircling-hands method)

吳昌騰表示，最新的模擬研究顯示，這兩種方法比傳統兩指法更容易達到足夠的按壓深度。更令人警惕的是，一項前瞻性登錄研究發現，當施救者使用傳統兩指法時，「其所有胸部按壓部分均不符合 AHA 指引要求」。對於所有父母、保姆和任何會接觸到嬰兒的人來說，這無疑是最需要立即更新的救命知識。

過去有人噎到需要急救，多數人的第一反應可能是立刻從後方環抱，準備實施「哈姆立克法」（腹部快速推壓）。但最新的指引改變了這個流程。吳昌騰說，對於有意識的成人和兒童，若發生嚴重哽噎，現在建議的標準程序是：重複「5次背部拍擊」後，再進行「5次腹部快速推壓」的循環。

吳昌騰表示，觀察性研究指出，「背部拍擊在清除異物上比腹部推壓更有效」。更重要的是，這項更新創造了一個更統一、更容易記憶的原則：無論對象是成人、兒童還是嬰兒，處理有意識的哽噎患者，「永遠從背部拍擊開始」。對於嬰兒，指引重申應採用「5次背部拍擊」與「5次胸部推壓」的循環。切記不可對嬰兒實施腹部推壓，以免造成內臟損傷。

「快！趕快上救護車送醫！」這是大眾對心臟驟停現場的普遍印象，但最新指引針對救護現場建議「原地急救」優於「邊送醫邊CPR」。

吳昌騰指出，指引建議現場完成高品質的急救，直到患者恢復自主循環（ROSC），也就是自發的呼吸、心跳後，再進行轉送，這是因為移動的救護車中，很難維持穩定且高品質的CPR，同時也可能對車內的救護人員造成安全風險；不過現場實務還是建議由EMT人員協助判斷。

最後是針對女性使用自動體外心臟去顫器（AED）時，建議「不一定要脫掉女性的胸罩」，吳昌騰指出，生死關頭，分秒必爭，但對於女性使用AED，最常遇見障礙導致猶豫的是「暴露女性胸部而產生的社交尷尬」。2025年的新指引正視了這個現實問題，提出了一項更人性化且務實的建議：在為女性患者貼上AED電擊片時，可以調整胸罩位置而非直接脫除。