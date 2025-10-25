單親媽罹轉移性乳癌靠新藥延長存活　醫示警「癌疲憊」恐影響治療

▲ADC藥物能顯著延長乳癌存活期，因此更需積極預防與管理癌因性疲憊症（CRF）副作用。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

一名40多歲、單親媽媽在一次檢查中確診轉移性乳癌，並接受ADC藥物治療，但因為她是高中老師，平時得請假才能到醫院治療，加上小孩尚處於要照顧的階段，工作、家庭兩頭燒，負擔相當大，且在接受ADC療程中更出現「癌因性疲憊症」，儘管腫瘤控制良好，卻感到極度疲憊，晚上還睡不好，多重打擊讓她累到一度想放棄治療。

健保今年二月將HER2弱陽性乳癌新藥（ADC）納入給付，替轉移性乳癌病友帶來新的治療契機，根據2022年發表於《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）的 DESTINY-Breast04第三期國際臨床試驗，顯示在HER2弱陽性乳癌患者中，ADC可顯著延長存活期；但研究同時顯示有54%患者出現疲憊（fatigue），其中9%為重度疲憊。

收治個案的三軍總醫院癌症中心主任戴明燊表示，癌因性疲憊症（CRF）和一般的累不同，無法透過休息緩解，戴明燊說，癌疲憊的表現還包括注意力不集中、睡眠品質差、情緒低落、凡事都缺乏動力，持續削弱病人對治療的耐受度，若缺乏事先準備和妥善處置，恐影響治療，

且不僅是ADC，戴明燊指出，許多後線癌症用藥，治療過程都會產生癌疲憊，像是在英國皇家放射腫瘤醫學會（RCR）官方期刊《臨床腫瘤學》（Clinical Oncology）發表的系統性回顧指出，癌疲憊是免疫檢查點抑制治療最顯著的副作用之一。

根據台灣流行病學調查，高達九成以上的癌症病患曾出現疲憊症狀，其中四分之一為中重度疲憊。戴明燊臨床觀察，許多病人因極度疲憊而不想出門，對治療心生恐懼，常常從本應三個月來一次，拖到半年才來，療效自然難以發揮。

根據台灣《癌因性疲憊症之診療與照護指引》，低於4分的輕度疲憊，可透過包括運動、睡眠、營養等非藥物處置；4分以上的中重度疲憊，則建議進一步加入藥物治療，包含精神刺激藥物、類固醇藥物、中草藥、黃耆多醣注射劑。

前述的單親媽媽最終經藥物治療「癌因性疲憊症」，重拾體力，順利完成療程，病情也獲得控制。戴明燊強調，乳癌治療像場馬拉松，面對癌疲憊不要隱忍，主動告知醫護人員，才能確保治療效果，讓生命「有品質的延長」。