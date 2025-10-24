慢性腎臟病「初期5大徵兆」　醫示警：出現症狀已中晚期

▲醫師提醒，高血壓、高血糖、高血脂是導致腎臟功能惡化的3大主因。（圖／院方提供）

記者趙于婷／台北報導

慢性腎臟病早期症狀不明顯，被稱為「沉默殺手」。高血壓、高血糖、高血脂是導致腎臟功能惡化的3大主因。醫師提醒，腎臟具有高度代償能力，初期受損常無明顯症狀，等到出現症狀時往往已進入中晚期，建議要平常就要留意「泡、水、高、貧、倦」5大警訊。

根據衛福部113年死因統計資料，腎臟相關疾病已攀升為國人十大死因第九位，每十萬人口約有24.3人因此喪命。而根據台灣醫療研究團隊發表於《Frontiers in Medicine》2021年的研究顯示，在中老年族群中，高血壓與高血糖皆與慢性腎臟病風險顯著相關，其中高血壓患者罹病風險約為無高血壓者的2.2倍，高血糖者約為2.9倍，顯示三高控制不良會顯著提高腎損害風險。

恩主公醫院腎臟科蔡友蓮醫師指出，長期血壓起伏會破壞腎臟微血管，導致血管硬化、過濾功能下降，引發高血壓性腎病變，而糖尿病腎病變是全球最常見的洗腎原因，高血糖會破壞腎小球結構，即使抽血腎功能看似正常，尿液中也可能出現微量白蛋白（蛋白尿），若不控制血糖，腎功能將快速惡化，血脂異常則會促進血管發炎與動脈粥狀硬化，加速腎臟微血管損壞。

另根據研究，中老年高血壓患者罹患慢性腎臟病風險約為一般人的2.2倍，呼籲高風險族群應每3至6個月定期檢查，及早發現、延緩惡化，避免走上洗腎之路。

值得注意的是，由於腎臟具有高度代償能力，初期受損常無明顯症狀，使得民眾容易忽略，腎臟負擔將逐步累積成慢性傷害，等到出現症狀時往往已進入中晚期，錯失黃金治療期。

蔡友蓮說明，民眾可留意以下「泡、水、高、貧、倦」5大警訊，另建議一般成人每年一次健康檢查；高風險族群如三高患者、65歲以上長者、有腎臟病家族史、肥胖、吸菸或長期服用止痛藥者，建議每3至6個月追蹤一次。

1.泡：尿液持續起泡、混濁或尿量異常。

2.水：下肢水腫，按壓後凹陷不易回彈。

3.高：血壓升高，腎臟失去調節鹽分與水分的能力。

4.貧：頭暈、心悸，為腎性貧血的表現。

5.倦：體力下降、長期疲倦。