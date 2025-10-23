「知名壽喜燒」6人通報疑食物中毒　衛生局勒令停業

▲多位民眾在新光三越南西店「牛喜壽喜燒」用餐，出現疑似食物中毒現象。（圖翻攝threads）

記者趙于婷／台北報導

有民眾到新光三越南西店「牛喜壽喜燒」用餐，出現腹瀉、發高燒和嘔吐症狀緊急送急診。台北市衛生局晚間表示，截至10月23日，就醫通報人數累計6位，符合停業標準，衛生局隨即令該餐廳暫停作業。至於抽驗食材及環境檢體結果，預計於1至2週出爐後，屆時將綜合研判是否為確定食品中毒事件。

該名網友在社群上說明，10月20日晚間6點43分到新光三越南西店B1牛喜壽喜燒用餐，10月21日早上開始腹瀉，下午開始發高燒，晚上10點開始吐，且高燒不退到急診時，已經燒到38.8度，10月22日出院後回家吃了退燒藥，還是燒燒退退，到現在還是39.8度，且之後在Google評論發現有6個人的狀況一樣。

北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，10月22日前往稽查，經查現場有冰箱內生牛肉、蔬菜盤未加蓋保存之衛生缺失事項，已責令業者限期於10月27日前改善完成，如期屆未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條處6萬至2億元罰鍰。

林冠蓁表示，截至10月23日，疑似食品中毒之就醫通報人數累計6位，隨即令該餐廳暫停作業，要求業者後續應提出本次事件可能發生原因及改善措施，並確保所有食品從業人員完成4小時相關衛生課程，檢具佐證文件，經本局複查合格、審查通過後，方得復業。