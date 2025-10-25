「3類體質」最會秋咳　醫教推3款花草食療養肺

▲秋天不少人都會出現乾咳問題。（圖／記者趙于婷攝）

文／食力

秋天一到，許多人開始感覺口乾舌燥，即使頻繁喝水也難以緩解，沒有感冒卻總是乾咳、清喉嚨，甚至皮膚也變得乾癢起屑。這些看似零碎的小不適，其實正是身體在提醒我們，秋季的乾燥氣候已經悄悄影響了呼吸系統與免疫調節。

中醫認為，「燥易傷肺」，肺是人體最敏感的臟腑之一，負責調節呼吸與氣的運行，也掌管全身津液的分布。當秋天氣候轉乾，肺的防護功能減弱，體內水分散失，就容易出現喉嚨乾癢、咳嗽、氣短及皮膚乾裂等現象。在這個季節適度調整飲食與作息，搭配具有潤肺功效的花草與食材，就能幫助身體減少秋燥影響，維持順暢與平衡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為何秋季容易咳嗽？3種常見的秋咳體質

《黃帝內經》記載：「秋三月，此謂容平，養收之道也。」意指秋季是萬物收斂、養陰的時節。當氣候轉乾時，人體也應順應節氣，減少過度耗散，以維持內外的平衡。我在臻品中醫26年來、常見到常見3種類型的「秋咳體質」，調理方向各有不同：

1、陰虛燥熱型

常見喉嚨乾、乾咳少痰、午後潮熱、睡前特別容易咳。這類體質的人津液不足，肺陰不潤。

調理重點：滋陰潤肺、降火生津。

2、氣虛型

容易疲倦、氣短懶言、聲音沙啞、抵抗力低。這表示肺氣不足、免疫力下降。

調理重點：補氣養肺、提升防禦功能。

3、痰濕型

以痰多、喉中有痰音、晨間易咳為主，常伴脹氣或消化不良。

調理重點：健脾化痰、改善水濕代謝。

了解自己的體質，是秋季保養的第一步。花草雖性質溫和，但若能根據不同體質靈活搭配，才能達到真正的調理與養護效果。

3款花草食療組合 不僅潤肺、補氣還加強免疫！

在明白各種體質的特徵後，接下來就能針對不同需求，選擇合適的花草與食療組合。以下三種搭配，是我在臨床上最常應用、也最容易融入日常生活的養肺方案。

1、百合/銀耳/枸杞：潤肺生津、緩解乾咳

在秋冬時節，百合、銀耳與枸杞的組合十分常見，這樣的搭配之所以受到喜愛，是因為三者能在潤肺的同時養陰生津。百合有止咳安神、緩解喉癢的作用；銀耳富含膠質與多醣體，能補益氣陰、滋潤呼吸道；枸杞則有助養肝明目、潤膚保濕。三者相互協調，既能潤肺止咳，又不會過於寒涼，特別適合秋季氣候乾燥時使用。

這類食療適合陰虛燥熱體質者，例如喉嚨乾癢、夜間乾咳、皮膚乾裂、嘴唇起皮或睡前口渴難耐。選購時，百合以片薄潔白、無焦斑為佳；銀耳以色澤淡黃透明、朵形完整者為上品；枸杞則以飽滿不黏手、橙紅有光澤者品質最佳。

在家製作時，可取百合20克、銀耳20克、枸杞10克，加水約800毫升煮約30分鐘，最後加入少量冰糖調味。若喉嚨特別乾，可再加蓮子或麥冬增潤。許多患者在調養一至兩週後，咳嗽與喉癢的情況便會明顯改善，夜間睡眠也更穩定。

2、粉光參/枸杞/紅棗：補氣養肺、提升防護力

我在臨床上經常推薦這個搭配，理由如下：粉光參性質溫和，能補氣而不燥，幫助身體恢復元氣；紅棗則以補中益氣、養血安神著稱，可穩定情緒並緩解疲倦；紅棗則補中益氣、養血安神，能穩定情緒並改善疲倦。3種藥材結合後，既能補氣又能養血潤陰，特別適合在秋冬氣候轉換、體力容易下降的時節飲用。

氣虛體質的人多半怕冷、容易倦怠，或在感冒後久咳、體力遲遲未恢復。選購粉光參時，以根部粗壯、切面緊實且帶自然香氣為佳；枸杞應選顆粒飽滿、色澤橙紅、不黏手者；紅棗宜挑果大皮薄、色澤鮮亮者。

飲用方式上，可取粉光參5克、枸杞5克、紅棗3顆，熱水沖泡15分鐘後即可飲用，有點類似粉光元氣茶的製作方式；也能搭配山藥與枸杞煮粥，成為日常的補氣食療。這個組合不僅能緩解秋冬季節的咳嗽，也有助於改善手腳冰冷與精神不振的情況。許多上班族在持續飲用後回饋，感冒減少、體力更穩定，整體精神也明顯提升（想進一步了解粉光元氣茶、請上臻品植萃官網）。

3、桔梗/陳皮/羅漢果：清肺化痰、舒暢呼吸

桔梗、陳皮與羅漢果的搭配，是傳統中醫中常見的潤肺化痰配方。桔梗能宣肺利咽、化痰止咳；陳皮理氣健脾，幫助消化、減少痰濕生成；羅漢果則以潤喉生津、清熱解燥聞名，能帶出自然的甘甜風味。三者合用能讓呼吸更順暢，特別適合早晚氣溫落差大、喉嚨常覺黏滯或有痰者。

這個組合最適合痰濕體質的人，例如晨起時常清喉嚨、痰多不順、甚至容易口苦、胸悶。購買時，桔梗以根條筆直、斷面白潤為佳；陳皮應選橙紅色、香氣清新、質地柔韌的；羅漢果則以外殼金褐、果實完整、無霉斑者為上選。

泡法上，可取桔梗3克、陳皮3克、羅漢果半顆，熱水沖泡10分鐘即可。若喉嚨特別乾或痰多難咳，可加入少量薄荷或菊花調和。這款茶飲清新順口，不僅有助呼吸道通暢，也能緩解因秋燥引起的胸悶與聲音沙啞。臨床上，我常建議講話多、長期在冷氣環境工作的人使用，效果穩定且容易融入日常保養。

從秋咳到順氣安眠 把花草茶喝進生活裡

在前面介紹了不同體質證型與花草應用後，那麼實際生活中要如何保養呢？我臨床26年、在臻品中醫看過不少這樣的病患，以下分享兩位案例，說明如何將花草茶融入日常。但提醒大家，每個人體質與需求皆不同，若感冒久未痊癒仍應尋求專業醫師診治。

一位42歲女性病患，每到秋天就乾咳兩個月以上，雖未發燒卻總覺喉嚨癢、夜咳不止。經診斷屬「陰虛燥熱型」，我建議她以百合銀耳枸杞湯為主，並搭配粉光參、菊花、桂花的潤肺茶。3週後咳嗽明顯減輕，夜間也能安穩入睡。

另一位男性患者屬「氣虛型」，常因熬夜與壓力導致體力低下、易感冒。我建議他每天早晨飲用粉光參枸杞紅棗茶，並配合規律運動與早睡。持續1個月後，他的氣短疲倦狀況改善許多，精神狀態也更穩定。

養肺也是調整生活節奏 從日常讓身體變穩定

秋冬時節氣候轉乾，除了容易咳嗽、喉嚨癢，也常讓人覺得疲倦、睡不好。若能在日常飲食中多運用潤肺、補氣的食材，並配合花草茶的調養，就能讓身體在變化的季節中維持穩定狀態。

若您最近常有乾咳、喉嚨不適或氣力不足的情況，不妨諮詢中醫師、了解屬於您體質的調理方向。若想更了解不同體質的養肺食療與花草應用，可延伸參考臻品中醫官網的〈健康專欄〉文章，裡面整理了更多完整案例與草本應用。

秋冬的保養不必急於進補，只要在日常生活中持續調整飲食與作息，讓身體循序恢復平衡，就能在這個季節中保持舒適與活力。

你應該要知道的食事

秋季天氣乾燥，許多人出現喉嚨癢、乾咳與皮膚乾裂等「秋燥症狀」。中醫建議3款花草食療，百合銀耳枸杞潤肺止咳、粉光參紅棗補氣提振、桔梗陳皮羅漢果化痰順氣。透過在日常保養，讓身體在換季時維持穩定與舒適。