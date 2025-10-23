ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

「索爾」曝失智警訊　專家揭危險因子：聽損、壞膽固醇高最關鍵

▲克里斯漢斯沃在拍攝《復仇者聯盟》期間為維持身材「一天吃6餐」。（圖／翻攝自Instagram／chrishemsworth）

▲克里斯漢斯沃為拍攝《復仇者聯盟》暴食又猛操肌，檢出阿茲海默症高風險基因後已減少工作量。（圖／翻攝Instagram／chrishemsworth）

記者邱俊吉／綜合報導

飾演「雷神索爾」的克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth） ，因檢測發現有阿茲海默症高風險基因「APOE ε4 」，並曾暫別螢幕。許多人擔心失智若與基因有關，該如何預防？為此台灣神經學學會在臉書分享，國際已證實有一半的失智可避免，並列出14個危險因子，最重要2個是「壞膽固醇偏高」與「聽力缺損」。

國際頂尖醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）失智症委員會2024年報告，列出14個危險因子與其風險比重，其中新增2項，分別為壞膽固醇偏高及「視力缺損」。研究團隊將這14個可改善的危險因子，依生命周期分為以下3階段：

●早年（18歲以前）。以教育不足為主，風險比重5%。

●中年（18至65歲）。包含壞膽固醇偏高（7%）、聽力缺損（7%）、憂鬱症（3%）、腦外傷（3%）、缺乏運動（2%）、糖尿病（2%）、吸菸（2%）、高血壓（2%）、肥胖（1%）及過量飲酒（1%）。

●晚年（65歲以後）。以社交孤立（5%）、空氣汙染（3%）及視力缺損（2%）占比較高。

研究指出，若能切斷這14個危險因子，將可使失智風險下降45%。

根據此研究，台灣神經學學會提醒，科學證實避免失智絕非遙不可及，最重要是別輕忽聽力退化及高血脂問題，同時應盡量維持運動習慣、均衡飲食，並控制血壓、血糖與體重，也要戒菸、減酒，而保持社交互動並及早處理視力狀況，更是晚年不失智關鍵，呼籲民眾及早展開預防行動。

