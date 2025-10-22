劣質假牙恐致癌　牙技師推「假牙身分證」

▲牙技師呼籲，民眾裝置假牙時，要主動認明假牙身分證。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據統計，全台取得牙體技術師資格者有7270人，但合法執業的僅2700多人，因此市面上有許多假牙可能來自未登記執業或未考照者製作，恐有害健康。對此，牙技師全聯會提倡，民眾要認定「假牙身分證」，確保來源是安全的。立委王正旭也提到，「不菸不酒不檳榔」罹患頭頸癌的族群在10年間增加了3％，口腔黏膜被假牙刺激、受傷就是原因之一。

牙技師公會全聯會理事長林慶茂指出，市場上很多假牙都是由未登記執業，甚至未考照的人員製作，材料來源令人堪憂，包含臉書、淘寶等平台都能買到非法的醫療器材。

他提到，無照人員用來源不明的材料做假牙，主管機關根本難以稽查，因此牙技師全聯會正式推出「假牙產品資訊卡（簡稱假牙身分證）」，民眾可藉此認明並確保產品是正常來源且可以追溯。

來源不明的假牙背後也藏著嚴重健康風險，王正旭表示，過去照顧很多癌症病患，其中也包含頭頸癌，典型頭頸癌是抽菸、喝酒、吃檳榔造成，但是近年非典型患者增加，表示過去這段時間，一定有什麼因素導致「不菸不酒不檳榔」非典型患者增加，

根據臨床統計，典型頭頸癌的男女比是9：1，非典型則是1：1。王正旭進一步提到，這類患者發現時的期別往往較嚴重，存活率也較低，包含蛀牙、牙周病、口腔潰瘍都可能是原因，另外還有假牙刺激口腔黏膜受傷，長期刺激也會引起癌症，因此假牙的材質、放的地方適不適當都是關鍵，因此也建議民眾在裝假牙時，可主動詢問該產品是否有假牙身分證。