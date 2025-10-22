非洲豬瘟不是人畜共通傳染病　醫2點分析：吃下肚不會遭感染

▲台中市通報疑似非洲豬瘟案例，今天已經完成豬隻撲殺。圖為發病死亡豬隻。（圖／農業部提供）

記者洪巧藍／台北報導

農業部今（22）日證實，台中梧棲養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒，邊境嚴守7年仍破防。疾病管制署強調，非洲豬瘟不是人畜共通傳染疾病，不會造成人類感染。感染科權威醫師黃高彬表示，非洲豬瘟病毒無法在人體複製，且人類胃酸足以將病毒殺死，不用擔心吃下肚對身體造成影響。

台中養豬場出現非洲豬瘟疫情，根據農業部資料，非洲豬瘟與豬瘟都是由病毒引起的一種高度傳染性之惡性豬隻疫病，不同的是豬瘟是由RNA病毒的黃病毒科引起的疫病，而非洲豬瘟則是由DNA病毒的非洲豬瘟類病毒科所引起的一種疫病，目前無藥物可供治療及疫苗施打。

疾管署副署長曾淑慧受訪強調，世界動物衛生組織及聯合國糧食及農業組織皆明確指出，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，因此不會透過與豬接觸或食用豬肉及其製品而傳染給人類。亦即人類不會因非洲豬瘟而生病。

感染科權威、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪說明，非洲豬瘟病毒無法在人體增殖複製，人類不會遭受感染。

黃高彬強調，非洲豬瘟是豬隻特有疾病，會從豬隻口腔黏膜進入到消化道，導致粘膜出血，使豬隻出現血便、高溫、皮膚出現斑點樣的出血點，致死率達100%，感染豬隻幾乎都會死亡，最主要問題在於產業面。

有些人擔心吃下肚會受到影響，黃高彬解釋，人體胃酸的pH值介於1.5～3.5，非洲豬瘟存活點則介於pH 3.9～11.5，也就是說人類的胃酸足以將非洲豬瘟殺死，不會進入到腸道，也不會出現在糞便中，所以民眾食用豬肉不用太過擔心。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海受訪表示，非洲豬瘟主要是造成經濟損失，不會因為食用感染人類，但主管機關還是要加強防堵，病死豬不應該流入市面。也提醒民眾，購買豬肉要找有信譽商家，吃豬肉也一定要徹底煮熟，不是為了防範非洲豬瘟，而是為了預防其他微生物污染。