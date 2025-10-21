男星閃兵連爆！台大醫揭高血壓因素多：用藥升壓恐致中風

▲藝人陳柏霖（左）、修杰楷（中）、張書偉（右）涉閃兵，遭拘提到案。（圖／記者陳以昇、陸運陞攝）

藝人修杰楷、陳柏霖坦承花錢找閃兵集團偽造高血壓病歷，台大醫師表示，影響一個人血壓有很多因素，包含跑步、沒睡好、壓力、飲食等都會讓血壓升高，所以血壓還是要多量幾次，甚至使用穿戴式血壓計測量，較為準確；至於用藥讓血壓上升，他提醒沒有疾病狀態下恐導致中風，千萬不要開玩笑。

藝人閃兵案延燒，國防部長顧立雄受訪時表示，這些多數舊案，大部分都是假冒高血壓狀況，三總說明複檢的時候要住院、24小時檢測，避免有槍手來代替掛儀器檢測，這部分會繼續跟內政部研討，避免再有類案發生。

台大醫院副院長、家庭醫學科教授黃國晉受訪分析，影響血壓的因素很多，像是患者到門診時，若是用跑步的，且沒有休息，量測出來的數據就會較高；或者有些人看到醫師緊張會有「白袍高血壓」，甚至有些人沒睡好、工作壓力或者飲食上的吃太鹹，也都容易導致血壓較高。

黃國晉指出，通常排除這些因素後，血壓也要多量測幾次，例如一天2、3次，並以一星期時間紀錄，有時也會讓病人使用穿戴攜帶式血壓計，結果較為準確。如果檢測到最後，真的是年輕人有高血壓，這時還要強烈懷疑除了家族病史，是否還有腎臟病、心血管、內分泌問題引起高血壓等。

至於是否會因為吃藥導致血壓變高，黃國晉則說，一般對於血壓過低的人，可能會出現頭暈、導致暈倒，就醫又找不出原因時，會給予升壓藥；但是如果在沒有疾病的狀態下，服用升壓藥讓血壓升高，有可能導致中風，不是開玩笑的。

黃國晉認為，醫療院所不會配合數據造假，但再怎麼嚴謹的制度還是可能有人會破解，要減少這樣的可能性，就要多次量測、時間拉長等來避免。

由於高血壓多和生活型態相關，服兵役作息穩定又有運動，或許有助於改善健康狀態，外界好奇是否乾脆把高血壓排除在免疫條件之外？黃國晉認為這個想法還不錯，有些人雖然血壓高但沒有發生什麼事情，或許可以服兵役進去做文書等工作，甚至是替代役，再透過和醫療院所配合，可能反而可以讓這些個案瘦身。

根據服役體位判別規範，輕度高血壓屬常備兵體位，中度高血壓為替代役體位，重度高血壓才是免役。北市政府兵役局日前也說明，為防範役男以不正當手段規避兵役義務，內政部於110年重訂相關查核作業，增加比對役男就醫及用藥紀錄等機制，以防範類此案件再次發生。