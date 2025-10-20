孩子骨骼仍在發育　醫師提醒：運動量過大可能造成隱形骨折

▲陳建宏醫師提醒家長，孩子運動量過大、休息不足可能造成應力性骨折。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假與寒假是孩子最期待的運動時光，但密集的田徑、球類或游泳活動，也可能埋下健康隱憂，一名11歲女學童因暑假連續參加田徑與球類訓練，右腳掌疼痛兩周未緩，檢查後確診為「蹠骨應力性骨折」，且已出現癒合跡象，提醒家長與師長切勿掉以輕心。

陳建宏醫師表示，蹠骨位於腳掌前端，是行走、跑跳時主要承受壓力的部位。當骨頭長期反覆承受過大應力，缺乏足夠休息與修復時間，便可能出現顯微骨折，即「應力性骨折」。與一般一次性外力骨折不同，應力性骨折多為長期累積造成，初期症狀不明顯，常被誤認為拉傷或扭傷。此次案例也打破了「應力性骨折只發生於成人或專業運動員」的刻板印象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳建宏醫師指出，兒童與青少年的骨骼正處於快速成長期，若短時間內大幅增加運動量，或使用不合適鞋具、忽略暖身與放鬆，容易讓骨頭「不堪負荷」。臨床症狀多半為「隱隱作痛」，運動或走路時加劇、休息後稍緩解。若持續忽略，疼痛可能加重，甚至影響走路與運動表現。小朋友因不善表達或擔心被認為偷懶，常延誤就醫，因此家長若發現孩子運動後經常抱怨腳痛、局部腫脹或壓痛點，應立即警覺。

▲11歲女學童右腳掌「蹠骨應力性骨折」，影像顯示已有癒合跡象。

陳建宏醫師提供預防建議，一、循序漸進：運動量應逐步增加，避免短期大幅度加強訓練。二、選合適鞋具：選擇具有支撐與避震效果的運動鞋，鞋碼合腳，建議每3-6個月更換一次。三、要充分休息：每日訓練後給予骨骼與肌肉足夠恢復時間，避免連續高強度訓練。四、均衡營養：攝取足夠鈣質（牛奶、豆腐）、維生素D（蛋黃、深綠蔬菜、曬太陽）與蛋白質（魚肉、瘦肉）。五、定期專業評估：長期密集訓練的孩子（如校隊或夏令營）每1-2個月由骨科醫師或物理治療師檢查骨骼與肌肉狀況，及時調整訓練計畫。

陳建宏醫師提醒，「應力性骨折」不分年齡，只要有疑慮應盡早就醫，讓孩子在安全中快樂運動，守護成長路上的骨骼健康。