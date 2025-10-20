加熱菸一天就下架　衛福部「沒看包裝」僅審查健康風險

▲衛福部聯合地方衛生局加強稽查違規新興菸品。（圖／新北市衛生局提供）

有加熱菸業者上市一天，因包裝上未依規定標示尼古丁含量，秒被下架，引發外界質疑審查是否未看包裝？對此，衛福部次長莊人祥表示，審查內容只有針對健康風險進行審查，不過業者很清楚包裝需要依《菸害防制法》規定，其中就包括尼古丁含量標示都要合乎法規。

加熱菸17日起才在超商通路開始販售，雙北陸續查獲包裝標示違規，國健署當晚就宣布，經與販售通路確認，某業者8品項菸品容器均未標示尼古丁含量，已通知販售業者全面下架。

針對包裝違規一事，國健署署長沈靜芬指出，當初有提醒業者在上市前要清楚標示尼古丁含量，只要業者改善完成，依照規定標示清楚，產品可以重新上架。

至於違規包裝是否未經過審查一事，莊人祥坦言，審查內容只有針對健康風險進行審查，不過業者很清楚確定上市的產品，必須遵守《菸害防制法》規定，產品包裝標示，包括尼古丁含量都要合乎法規。

國健署強調，審查加熱菸業者送審品項的健康風險評估時，均有要求提供尼古丁含量等數據，根據《菸害防制法》第10條規定，菸品所含尼古丁、焦油，不得逾最高含量，並應以中文標示於菸品容器上。

若違反《菸害防制法》第10條與《菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法》，可依《菸害防制法》第29條第1項第6款規定，針對菸品製造或輸入業者，處新臺幣1百萬元以上5百萬元以下罰鍰，販賣業者處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。