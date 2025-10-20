「熱浪、寒流」害COPD發病死亡風險倍增　亞洲人更危險

▲極端氣候嚴重威脅民眾健康。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

極端氣候影響下，全球各地天災不斷，民眾的健康也深受威脅。台北醫學大學研究發現，極端高溫或低溫都會增加慢性阻塞性肺病（COPD）患者1.16倍的發病與死亡風險，在極端高溫環境下，女性患者更是高風險群，且亞洲族群更容易受到影響。

北醫大胸腔醫學研究中心副主任莊校奇率領研究團隊蒐集全球2000年至2024年間25項相關觀察性研究逾3千筆資料，針對極端溫度環境對COPD患者造成的影響，結果發現，在極端高溫環境下，患者發病與死亡的風險會增加1.16倍，女性族群的風險又高於男性族群0.14倍；而極端低溫對健康威脅更大，COPD患者發病風險會提高1.47倍，死亡風險提高約1.32倍，這篇研究已發表於《Science of The Total Environment》。

北醫大研究指出，極端高溫環境會增加患者的死亡風險，極端低溫對患者的發病風險及死亡率都有顯著提升，60歲以上的患者面對極端溫度變化更容易發病甚至致死，而以區域來看，亞洲族群更容易受到極端氣候影響，發病及死亡風險會增加1.35倍，不過單以極端低溫來分析，歐洲族群發病及死亡風險也偏高達1.4倍。

莊校奇表示，COPD為全球主要死因之一，也是國人十大死因之一，與長期吸菸或空氣污染等因素相關，尤其氣候劇烈變遷情形日益頻繁，醫療與公共衛生體系應針對不同地區及族群發展更精準的防護措施，協助維護民眾的健康，例如政府相關單位在熱浪或寒流來襲前，及早發布健康警示，加強患者用藥，同時也提供適當的社區支持及醫療準備，可降低民眾非必要的發病與死亡風險。

莊校奇強調，極熱或極冷的環境容易導致好發心肺疾病，因為氣候與溫度、濕度等變化相關，另外加上空氣污染、經濟發展等因素，皆與患者發病與死亡的風險相關，而民眾面臨氣候劇烈變化的情形，也要提高警覺，勿掉以輕心，無論夏季或冬季，外出戴口罩可避免曝露於PM2.5，年長者在冬季時也應留意早晚溫差大等情形，做好防護措施。