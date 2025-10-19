ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

加熱菸尼古丁標示違規最重罰500萬　國健署展開密集稽查

▲▼加熱菸。（圖／資料照）

▲加熱菸業者應依規定標示尼古丁含量。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

加熱菸尼古丁含量標示及檢驗量能受到外界關注，國健署今表示，加熱菸業者應依規定標示尼古丁含量，食藥署也已研發加熱菸尼古丁檢測方法，並備有檢測量能，違者最重可罰500萬，且審查加熱菸業者送審品項的健康風險評估時，均有要求提供尼古丁含量等數據。

根據《菸害防制法》第10條規定，菸品所含尼古丁、焦油，不得逾最高含量，並應以中文標示於菸品容器上。國健署表示，昨日已函請各縣市衛生局配合展開密集稽查行動，針對實體通路、販賣場所進行查核，檢視確認所販售產品是否符合《菸害防制法》的包裝、展示、販售、廣告促銷等各項規定，如查有違法事證，各縣市政府將依相關條文予以裁處。

此外，《菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法》第7條規定，菸品尼古丁、焦油含量之檢測方法，依國家標準為之；無國家標準者，依國內外通用之方法為之：同辦法第8條規定，菸品之尼古丁、焦油含量，應依菸品出廠檢測結果據實標示。

國健署提醒，若違反《菸害防制法》第10條與《菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法》，將可依《菸害防制法》第29條第1項第6款規定，針對菸品製造或輸入業者，處新臺幣1百萬元以上5百萬元以下罰鍰，販賣業者處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

