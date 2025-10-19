恐怖情人不是偶發　精神科醫揭「4大潛在警訊」

▲精神科醫師提醒，要留意恐怖情人潛在危險4大警訊。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「恐怖情人」案件時有耳聞，但其實這類人並非一朝一夕形成，他們的行為模式往往有跡可循。精神科醫師楊聰財列舉恐怖情人「潛在危險4大警訊」，提醒民眾要理性地辨識這些信號，是保護自己的第一步。

楊聰財指出，恐怖情人心理層面的核心特徵可從關係中觀察，包括「極端的情緒起伏與控制欲」，情感表達兩極化，時而極度溫柔，時而暴躁易怒；習慣控制伴侶的社交、穿著、行蹤，將伴侶視為私有財產；「言語或行動上的威脅」慣用「如果你離開我，我就自殺/傷害你家人」等語句威脅，讓伴侶因恐懼而不敢離開。

還有「貶低與精神控制（PUA）」，透過持續的負面言論打擊伴侶自信，使其產生「我離不開他/我一無是處」的錯覺。另外也「缺乏同理心與推卸責任」，永遠認為自己是對的，將所有的問題和錯誤都歸咎於他人或伴侶。

他也提出潛在危險4大警訊，另一半分手後，前任若出現「持續糾纏與情緒勒索」、「不合理的跟蹤與探訪」、「拒絕接受分手事實」、「以歸還物品設局見面」等4大行為，一定要提高警覺。

1.持續糾纏與情緒勒索：不斷地通話、發訊息，或傳送「沒有你我活不下去」、「我要讓你後悔」等威脅或操縱性言論。這是一種情感上的綁架與控制。

2.不合理的跟蹤與探訪：頻繁且未經同意地出現在你生活場所，侵犯個人界線，目的在於持續施加壓力。

3.拒絕接受分手事實：堅信關係尚未結束，持續要求復合，顯示出對「拒絕」的極度不耐受和控制欲。

4.以「歸還物品」設局見面：堅持必須親自歸還，尤其涉及寵物或有紀念意義的物品，這是最常見的誘捕手段，利用了受害者對「責任」或「情感連結」的最後一絲信任。