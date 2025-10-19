一到換季就頭痛　醫揭「6大類型」：肝火、氣血不足都有差

▲許多人在季節交替時，都會出現頭痛、頭脹或偏頭痛情況。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

許多人在季節交替時，都會出現頭痛、頭脹或偏頭痛情況，中醫師指出，這種「換季頭痛」往往與氣候驟變、氣溫忽冷忽熱、空氣濕度改變以及人體對外界環境的適應力有關，主要可以分為6種類型，若頭痛頻繁發作或伴隨視力異常、嚴重噁心嘔吐等症狀，則需及時就醫，排除偏頭痛、腦血管疾病等其他可能性。

中醫師徐瑋憶指出，換季之際，氣候多變，尤其是「風」邪最為活躍，風性善行、善變，容易上擾頭目，引發頭痛，若風夾寒、風夾熱或風夾濕，則頭痛的性質與伴隨症狀各不相同，且人體氣血運行於經絡，供養腦竅，若氣血不足或運行不暢，則腦竅失養，容易出現頭痛，換季時氣候驟變，體內陽氣升降失常，氣血運行失衡，頭痛就會更明顯。

徐瑋憶說，換季早晚溫差大，應適時增減衣物，避免受寒，尤其是頭部要注意保護，避免直接吹風，換季頭痛雖常見，中醫強調「治未病」，平時應注重體質調養，保持氣血充盈、臟腑平衡，才能提高對外界氣候變化的適應力。另她也提出以下6種「換季頭痛」類型。

1. 風寒頭痛

症狀：頭痛如裹，怕冷，遇風加重，伴隨流清涕、咳嗽或發熱。

2. 風熱頭痛

症狀：頭痛較劇烈，伴隨發熱、口渴、咽喉紅腫，目赤。

3. 風濕頭痛

症狀：頭重如裹，昏昏欲墜，天氣陰雨加重，常伴四肢沉重。

4. 肝陽上亢型

症狀：頭痛眩暈，兩側或顳部跳痛，急躁易怒，伴耳鳴、失眠。

5. 氣血不足型

症狀：頭痛綿綿，勞累後加重，伴面色蒼白、心悸、倦怠。

6. 腎虛精虧型

症狀：頭痛反覆，記憶力下降，腰膝酸軟，耳鳴。