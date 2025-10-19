ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

一到換季就頭痛　醫揭「6大類型」：肝火、氣血不足都有差

頭痛。（圖／達志示意圖）

▲許多人在季節交替時，都會出現頭痛、頭脹或偏頭痛情況。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

許多人在季節交替時，都會出現頭痛、頭脹或偏頭痛情況，中醫師指出，這種「換季頭痛」往往與氣候驟變、氣溫忽冷忽熱、空氣濕度改變以及人體對外界環境的適應力有關，主要可以分為6種類型，若頭痛頻繁發作或伴隨視力異常、嚴重噁心嘔吐等症狀，則需及時就醫，排除偏頭痛、腦血管疾病等其他可能性。

中醫師徐瑋憶指出，換季之際，氣候多變，尤其是「風」邪最為活躍，風性善行、善變，容易上擾頭目，引發頭痛，若風夾寒、風夾熱或風夾濕，則頭痛的性質與伴隨症狀各不相同，且人體氣血運行於經絡，供養腦竅，若氣血不足或運行不暢，則腦竅失養，容易出現頭痛，換季時氣候驟變，體內陽氣升降失常，氣血運行失衡，頭痛就會更明顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐瑋憶說，換季早晚溫差大，應適時增減衣物，避免受寒，尤其是頭部要注意保護，避免直接吹風，換季頭痛雖常見，中醫強調「治未病」，平時應注重體質調養，保持氣血充盈、臟腑平衡，才能提高對外界氣候變化的適應力。另她也提出以下6種「換季頭痛」類型。

1. 風寒頭痛

症狀：頭痛如裹，怕冷，遇風加重，伴隨流清涕、咳嗽或發熱。

2. 風熱頭痛

症狀：頭痛較劇烈，伴隨發熱、口渴、咽喉紅腫，目赤。

3. 風濕頭痛

症狀：頭重如裹，昏昏欲墜，天氣陰雨加重，常伴四肢沉重。

4. 肝陽上亢型

症狀：頭痛眩暈，兩側或顳部跳痛，急躁易怒，伴耳鳴、失眠。

5. 氣血不足型

症狀：頭痛綿綿，勞累後加重，伴面色蒼白、心悸、倦怠。

6. 腎虛精虧型

症狀：頭痛反覆，記憶力下降，腰膝酸軟，耳鳴。

憲哥.漢典衝上台恭喜小S　網見狀大讚：有風度

關鍵字： 頭痛 換季頭痛 中醫健康

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

郭漢崇化解「排尿障礙」獲國際肯定　「陳偉殷受傷」啟發創新療法

從帶領醫學生罷工到堅守花蓮　李明哲用「熱血」打造全新雙和醫院

衛福部出手消滅「直美」亂象　雷射光電學會力挺修法

加熱菸尼古丁標示違規最重罰500萬　國健署展開密集稽查

恐怖情人不是偶發　精神科醫揭「4大潛在警訊」

一到換季就頭痛　醫揭「6大類型」：肝火、氣血不足都有差

癌症篩檢大突破！抽一次血就可「驗50多種癌症」　美最新技術曝光

搭飛機牙痛加劇？醫曝「氣壓性牙痛」3狀況當心

她罹乳頭濕疹3個月沒好竟「乳癌二期」　醫揭常見4症狀

秋老虎害「秋燥」　醫推保養重點：多按2穴位緩解

讀者迴響

回到最上面