加熱菸全下架「業者說數量難估」　國健署長撂重話：看到就罰

加熱菸昨日開賣就因包裝未標示尼古丁含量遭勒令下架，但是今（18）早網路上有網友分享還能購入。衛福部國健署長沈靜芬強調，昨晚已經緊急通知業者下架，今日中午更正式函文通知菸商與販售業者，後續只要發現不合法產品就會開罰；遭下架的8品項加熱菸要再次上市前，需先通過國健署評估，否則不得販售。

國健署核准美、日兩家跨國菸草公司14品項加熱菸及4款組合元件（載具）可上市販售，其中一家業者昨日起在超商開賣，卻在雙北陸續查獲包裝標示違規。國健署昨日深夜宣布，經與販售通路確認，該業者8品項菸品容器均未標示尼古丁含量，已通知販售業者全面下架。

國健署稍早進一步說明，已於今日正式函文通知，針對菸品容器、包裝標示未符合《菸害防制法》及相關子法規定之產品，要求加熱菸業者及通路業者依法辦理，未能配合依法裁處。

署長沈靜芬受訪時被問及違規加熱菸相關數量，她坦言「數量不好預估」，目前還沒有辦法確實掌握業者每次進關數量，以及在超商通路鋪貨、銷售量。「雖然從超商業者端進行了解，但超商表示有困難，暫時無法估出數量。」

然而，部分網友表示昨晚緊急囤貨、今早還能買到加熱菸。沈靜芬強調，為了維護民眾權益，昨日已經緊急通知通路業者，今日中午已經把函文送達菸商與販售業者，在通知發函之後，各縣市會持續稽查，只要發現不合法產品就會開罰。

至於售出的加熱菸是否需要回收？沈靜芬說，向消費者回收相對困難，也會有執行問題，衛福部長石崇良已經指示針對市面上流通的5款加熱菸進行尼古丁含量檢測，如果確認含量沒問題，只是標示不符，會依照標示規範進行裁處。

針對標示不符疑問，石崇良今日上午受訪時表示，菸品在申請送審時都有檢附樣本「樣本上是有標（尼古丁含量）的」，所以那到底哪個環節出問題，讓出廠和送審竟然不一致，後續會繼續追查業者責任。

依據《菸害防制法》加熱菸產品外包裝如未依規定標示，可處菸品製造或輸入業者處100萬元以上500萬元以下罰鍰，並令其限期回收或退運；屆期未回收或退運者，按次處罰，違規之菸品沒入並銷毀之。販賣菸品場所，處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

