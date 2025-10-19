她罹乳頭濕疹3個月沒好竟「乳癌二期」　醫揭常見4症狀

▲中國醫藥大學新竹附設醫院乳房外科簡姿萍醫師。（圖／中醫大新竹附醫提供）

記者洪巧藍／綜合報導

一名60歲婦人右側乳頭濕疹時好時壞、發紅滲液，並伴隨乳頭形狀改變，至皮膚科診所反覆就醫超過三個月仍未改善，最後求診乳房外科，檢查才確認是乳癌第二期。醫師指出，乳頭病灶是較為罕見的乳癌表現，以乳頭乳暈濕疹、發紅潰瘍、糜爛及分泌物為症狀，且多數合併乳房內同時有病灶發生，如果乳頭乳暈有濕疹治療逾2週未改善，要提高警覺。

收治個案的中國醫藥大學新竹附設醫院乳房外科醫師簡姿萍表示，該名個案在安排乳房超音波檢查，結果發現乳頭下方合併有兩個邊緣不規則、部分模糊的腫瘤病灶，經穿刺切片後確診為乳癌第二期，後續安排部分乳房切除及前哨淋巴採樣手術。

簡姿萍指出，以「中央切法」切除乳頭及乳頭下方腫瘤病灶，達到腫瘤根除，術後再配合放射線治療，降低腫瘤復發之風險，手術隔天即出院。相較於乳房全切除手術，部分乳房切除傷口較小且疼痛感低，同時仍保留自身乳房，外觀滿意度高。

許多病人會擔心部分切除手術是否會切不乾淨、腫瘤容易復發。簡姿萍表示，目前研究顯示，部分乳房切除手術配合放射治療，以及依照腫瘤分型，後續個人化的荷爾蒙治療、化療及標靶治療等治療計劃下，局部切除的存活率與全乳房切除相當。

但是否能夠進行部分乳房切除手術，簡姿萍強調需考量腫瘤大小、位置、乳房體積比例等因素；至於乳頭重建則可於輔助放射治療、化學治療的療程結束後，利用局部皮瓣及刺青重建乳頭。

簡姿萍表示，該病患乳頭病灶疾病稱為Paget’s disease，是較為罕見的乳癌表現，以乳頭乳暈濕疹、發紅潰瘍、糜爛及分泌物為症狀，約85%有此乳頭病灶的患者，會合併乳房內「同時」有乳癌或原位癌的病灶，因此乳房超音波是至關重要的診斷工具；也提醒若乳頭乳暈出現濕疹不癒，治療兩週以上仍未改善，務必儘早至乳房外科門診接受檢查。

國民健康署自114年起將乳房X光攝影檢查補助對象，擴大為40歲至74歲婦女，提供每2年1次免費篩檢。醫師建議配合乳房自我檢查，若有乳癌家族史則應提早接受定期乳房超音波檢查，以期早期發現、早期治療，提升治癒率。