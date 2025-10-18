台灣女性8成為「高密度乳房」　醫建議篩檢方式要分齡選擇

▲乳癌多年來持續位居台灣女性癌症發生率首位。（示意圖／達志影像）

10月是「國際乳癌防治月」，根據國健署統計，乳癌多年來持續位居台灣女性癌症發生率首位，111年就有超過17,000名女性被診斷罹患乳癌。醫師指出，台灣女性的乳房密度普遍偏高，約8成屬於「高密度乳房」，X光影像中呈現白色實質組織，容易與腫瘤影像重疊，影響判斷精準度，建議乳房檢查要分齡，不同技術搭配互補。

國健署指出，乳癌是全球女性最常見的癌症，也是我國女性發生率第一、死亡率第二的癌症，嚴重威脅女性健康。定期乳癌篩檢可望早期發現、及早治療，進而降低乳癌死亡率達41%。

國民健康署自114年起將乳房X光攝影檢查補助對象，擴大為40歲至74歲婦女，提供每2年1次免費篩檢，透過偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的早期乳癌。114年截至9月中旬，乳癌篩檢人數已達104萬人。其中，今年新增擴大的40歲至44歲及70歲至74歲族群約為26.2萬人（占25.15%）。

乳房影像學沒有「哪一項最好」，只有「哪一項更合適」。台北美兆診所乳房影像專科醫師陳墨繁指出，手持乳房超音波、乳房攝影（Mammography）與ABUS（自動乳房超音波）各有優勢，唯有依年齡與乳腺特性搭配，才能讓影像結果最精準。

根據國健署與多項台灣研究，約80%的台灣女性屬於高密度乳房族群，陳墨繁解釋，這類乳房在X光影像中呈現白色實質組織，容易與腫瘤影像重疊，影響判斷精準度。

陳墨繁進一步說明，在高密度乳房的情況下，單一影像技術可能無法完整觀察到深層結構，建議透過多影像組合，幫助提升早期發現率。也因此，40歲以下或乳腺密度較高的女性族群，使用自動乳房超音波（ABUS）能提供更均勻與全面的影像覆蓋；而50歲以上女性，建議以乳房攝影作為主軸，並可依醫師評估搭配超音波或ABUS加強偵測。

▲台北美兆診所乳房影像專科醫師陳墨繁分享，女性可依乳腺密度、年齡及家族史風險，與醫師討論影像檢查策略。（圖／美兆診所提供）

陳墨繁強調，每種影像檢查都有其定位與目的，並非互相取代。影像的組合與頻率，應根據年齡、乳腺密度、家族史與個人風險因子進行客製化選擇。乳房檢查分齡建議：

20-30歲（高風險族群），每年一次手持乳房超音波或ABUS，高風險族群建議每6個月追蹤一次，可與醫師討論加做其他檢查，例如基因檢測。

30-35歲 ，每年一次手持乳房超音波或ABUS。

35歲以上，乳房攝影＋手持乳房超音波或ABUS，每半年～一年一次，頻率會根據前一次檢查結果調整。

陳墨繁分享，臨床狀況許多女性會詢問開始篩檢以及停止篩檢的年齡，其實只要有罹患乳癌的風險，就建議篩檢。至於篩檢到幾歲？目前各國的共識是，如果身體健康沒有不可逆的嚴重慢性病，就建議持續篩檢。