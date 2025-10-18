郭漢崇化解「排尿障礙」獲國際肯定　「陳偉殷受傷」啟發創新療法

▲郭漢崇醫師入選「全球前2%頂尖科學家」， 自謙是花蓮的幽靜讓他潛心研究才有好成果 。（圖／花蓮慈濟醫院提供，下同）

記者邱俊吉／台北報導

美國史丹佛大學日前公布「全球前2%頂尖科學家」榜單，台灣知名泌尿科專家、花蓮慈濟醫院泌尿部主任郭漢崇再次入選。對此，他坦言原本不知有此榜單，並未在意，但後來發現在國內醫師中，他有多年名列前20傑，對於默默耕耘台灣後山已久的他來說，這才感受到珍貴肯定。

郭漢崇自謙說，他長期專注於排尿障礙、膀胱功能性疾病的治療，至今超過40年，雖無龐大的資源與團隊，但也許是花蓮的靜謐，「讓我不用應酬，也不會塞車」，生活非常單純，相較在都會區服務，至少多出3成時間投入研究，可能這樣成績才不錯，特別是肉毒桿菌素的運用，多年來累積上百篇論文，而他創新的治療模式，更被全球採納，改善國內與國外許多病人的生活。

對於肉毒桿菌素，郭漢崇說明，其最初用於眼科治療斜視，後續被發現能放鬆肌肉、抑制神經傳導，他受此啟發，嘗試注射在膀胱及括約肌，治療排尿困難和尿失禁患者，並經多年觀察、研究，證實該治療能顯著改善症狀與生活品質，且進一步拓展到間質性膀胱炎病人，發現其抗發炎作用可緩解疼痛及頻尿 。相關成果被美國泌尿科醫學會列為標準治療，也象徵台灣臨床研究成功登上國際舞台。

▲郭漢崇將肉毒桿菌素應用於泌尿疾病，造福許多患者。

郭漢崇提到，為了患者，他的腦子不時在運轉，希望能持續優化醫療品質，因此生活中一些小事都可能激發靈感，而他自己相當難忘的例子，則是和前職棒球星陳偉殷有關。

針對此趣事，郭漢崇回憶，當時陳偉殷效力美國職棒，而他某次在手術空檔時滑手機，看到陳肌肉受傷後接受PRP（高濃度血小板血清）治療的報導，文中指出PRP可促進傷口癒合，並能抗發炎，那時他腦海突然靈光一閃，覺得這種有助肌肉、皮膚再生的機制，應該有機會用於膀胱及尿道的組織修復。

郭漢崇後來查閱文獻，發現PRP在骨科、皮膚科有上萬篇研究，「泌尿科卻掛零」，於是大膽設計試驗，將PRP注射在術後尿失禁男性病人的尿道括約肌，及慢性膀胱炎患者的膀胱壁下層，並觀察再生效力，結果令人振奮，不僅症狀改善，還協助許多長期治療無效的病患重拾信心，除獲國際期刊刊載，並被視為泌尿再生醫學的重要開端。

▲當年陳偉殷受傷的消息，意外激發郭漢崇拓展PRP治療領域。（圖／達志影像／美聯社）

對於自己的學術成就，郭漢崇認為本質仍來自「對病人的關懷」。他指出，當患者訴苦「治療沒效」時，他會想盡辦法解決問題，且常從其他領域尋找靈感，例如觀察神經科、腸胃科、胸腔科，甚至基礎醫學的新發現，看能否轉譯至泌尿科，如此「跨域思維」的習慣，對於他持續開拓新的治療方向很有幫助。

除了研究與臨床，郭漢崇長年投入義診，曾親自開車帶團隊走訪偏鄉脊髓損傷與行動不便患者。對此，他說，只有眼見病人的生活環境，才能理解醫囑和現實的落差，例如許多排尿障礙患者缺乏乾淨環境，或空間不夠隱密，根本無法導尿，醫師若不理解難處，就無法規劃可行的治療方案，他也期許醫界後進能多貼近患者，方能打造更佳醫療品質。

郭漢崇表示，名列頂尖科學家是好事，但能協助病人的生活提升，讓他更開心。72歲的他認為，「能讓病人感動的醫生是好醫生，能讓自己也感動，那是更好的醫生」，他多年以此勉勵自己，也希望未來在花蓮這片美麗的土地上，能孕育出更多人才，一起建構國際級的醫療成果。