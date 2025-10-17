減重不只靠節食！營養師教你「4招好睡、4招舒壓」輕鬆瘦

▲減重想有效？光少吃多動可不夠。（示意圖／翻攝unsplash）

記者黃稜涵／綜合報導

減重不只是少吃多動而已！營養師珊珊提醒，「睡得好、壓力低」其實才是瘦得快又持久的秘密武器，除了控制飲食、運動外，她還整理了「四大好睡秘訣」與「四大舒壓關鍵」，幫助你在減重路上少踩雷、事半功倍，快把這些小技巧記下來，今晚就開始改變！

珊珊指出，熬夜或長期忽略舒壓，短期內會讓人感到疲倦、精神不佳，身體無法充分休息，壓力荷爾蒙也容易升高。這不僅讓減重變得更困難，也會影響運動後肌肉的修復，長期下來，甚至可能造成自律神經失調。她建議，熬夜最好只留給不得已的時刻，平時應以維持規律作息、確保身體休息為優先。

為了讓減重既健康又有效，珊珊特別整理出四大「好睡秘訣」：

1. 避免咖啡因

睡前十小時避免攝取咖啡或茶，讓身體更容易入睡。

2. 適度日曬與睡眠燈光

白天曬太陽、睡覺時避免強光，有助於調節睡眠荷爾蒙。

3. 睡前減少聲光刺激

保持安靜、柔和的環境，幫助情緒放鬆。

4. 簡單伸展

睡前伸展肌群，緩解緊繃，促進身體放鬆。

同時，珊珊也提醒大家，想要減重順利，這四大「舒壓關鍵」不可忽略：

1. 鈣鎂補充

睡前補充可幫助肌肉與神經穩定。

2. 保留 Me Time

每天安排自己的時間，做喜歡的事，減少壓力累積。

3. 停止內耗

專注自身需求，避免過度在意他人眼光或追求完美。

4. 與大自然連結

適時放下 3C，花時間接觸戶外環境，有助於身心放鬆。

珊珊強調，睡好、壓力降，才能真正啟動身體的「燃脂開關」，從今晚開始，從小細節著手，不僅讓減重更有效，也讓每一步更接近理想體態。