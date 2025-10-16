長庚醫院領航癌症防治　AI精準篩檢等三大亮點守護全民健康

▲2025長庚醫學週於林口長庚醫院展開。（圖／林口長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025長庚醫學週16日起於林口長庚醫院展開，為期4天，首日在「公共議題論壇」癌症防治上，聚焦精準篩檢（AI輔助）、健保給付優化與跨科整合照護三大亮點，匯集產官學研跨界觀點，共同勾勒健康台灣願景。

林口長庚指出，該院在近年五癌篩檢（腸癌、乳癌、肺癌、子宮頸癌、口腔癌）的陽性追蹤率（追蹤異常結果的完成率）幾乎全面突破九成。其中發生人數與死亡率居全台首位的肺癌，更達到接近100%。顯示長庚透過嚴謹追蹤機制，有效確保癌前病變與早期癌症不被忽略，實踐「篩得出、追得到、治得好」，避免篩檢淪為形式，真正守護全民健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林口長庚醫院院長陳建宗表示，長庚積極投入人工智慧在癌症防治的應用，與 MIT（美國麻省理工學院） 團隊合作開發的『Sybil』AI 系統，結合臨床醫學、人工智慧與公共衛生，建構國內首份兼具臨床準確度、AI模型校正性與篩檢政策效益的架構，透過單次低劑量電腦斷層（LDCT），就能預測未來 1 至 6 年的肺癌發生風險。

▲2025長庚醫學週聚焦癌症防治。（圖／林口長庚提供）

這在臨床與公共衛生上都極具突破性，此成果可作為醫院智慧影像篩檢品質監測，與AI輔助診斷系統驗證的標準依據，亦展現長庚在智慧醫療與癌症防治整合研究的領先地位。

同時，長庚也參與全球乳癌 AI 的大型驗證研究，涵蓋 5 個國家、7 個醫學中心、超過 6 萬 2 千名病人與 12 萬 8 千張影像。這些成果證明人工智慧的風險模型能在不同族群發揮穩健效益，幫助早期檢測，避免過度篩檢，也讓長庚在國際智慧醫療的研究舞台上，占有一席之地。

林口長庚癌症中心主任王弘銘強調，該中心集結國內最完整的癌別團隊，涵蓋肝癌、肺癌、乳癌、大腸直腸癌、胃癌、食道癌、造血系統、頭頸癌、泌尿道癌、兒癌、婦癌等，橫跨內科、外科、放射線科與病理學等多重專業，打造全人全程的癌症照護。

而林口長庚血液腫瘤科系主任張文震則補充，免疫治療讓許多病人重獲一線生機，長庚更是早在2016年率先成立「免疫腫瘤學卓越中心」，是全台最早、經驗最豐富的免疫治療基地。透過 CAR-T 細胞治療、質子治療與新型免疫標靶藥物的應用，長庚成為癌症病友在免疫治療過程中最堅強的後盾。包括：立法委員王正旭、健保署署長陳亮妤等人士出席論壇。