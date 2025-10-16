長庚醫院領航癌症防治　AI精準篩檢+整合照護推動「健康台灣」

▲長庚醫學週「公共議題論壇」，聚焦「癌症篩檢與健保政策優化」，匯集產官學研跨界觀點，共同勾勒「健康台灣」願景。（圖／長庚醫院提供）



記者洪巧藍／台北報導

「2025長庚醫學週」今（16）起展開為期4天活動，首日公共議題論壇聚焦精準篩檢（AI輔助）、健保給付優化與跨科整合照護三大亮點，匯集產官學研跨界觀點，共同勾勒「健康台灣」願景。林口長庚醫院院長陳建宗強調，癌症是國人健康的最大威脅，長庚不僅要在醫療技術上領先，更要在公共政策與健康促進上扮演領導者，長庚將持續推動 AI 精準篩檢與整合照護，攜手政府與社會，共同守護全民健康。

長庚醫學週首日活動舉辦「癌症治療公共議題論壇-強化癌症精準篩檢與優化健保政策」，立法委員王正旭與健保署長陳亮妤與會，針對從落實篩檢到國際治療接軌、以及新藥納入健保與癌友可近性等多元議題進行交流與鼓勵。

更特別的是，論壇結合國內兩大病友倡議團體「台灣癌症基金會」與「癌症希望基金會」，強調醫院不僅推動政策，更聆聽病友聲音與需求，展現長庚醫學週「以病人為核心」的獨特精神，有別於一般醫學研討會的規劃。

陳建宗表示，長庚積極投入人工智慧在癌症防治的應用，與 MIT(美國麻省理工學院) 團隊合作開發的『Sybil』AI 系統，結合臨床醫學、人工智慧與公共衛生，建構國內首份兼具臨床準確度、AI模型校正性與篩檢政策效益的架構，透過單次低劑量電腦斷層（LDCT），就能預測未來1至6年的肺癌發生風險，這在臨床與公共衛生上都極具突破性，此成果可作為醫院智慧影像篩檢品質監測，與AI輔助診斷系統驗證的標準依據，亦展現長庚在智慧醫療與癌症防治整合研究的領先地位。

同時，長庚也參與全球乳癌 AI 的大型驗證研究，涵蓋5個國家、7個醫學中心、超過6萬2千名病人與12萬8千張影像。這些成果證明人工智慧的風險模型能在不同族群發揮穩健效益，幫助早期檢測，避免過度篩檢，也讓長庚在國際智慧醫療的研究舞台上，占有一席之地。

尤其長庚在近年五癌篩檢（腸癌、乳癌、肺癌、子宮頸癌、口腔癌）的陽性追蹤率（追蹤異常結果的完成率）幾乎全面突破九成，其中發生人數與死亡率居全台首位的肺癌，更達到接近100%。顯示長庚透過嚴謹追蹤機制，有效確保癌前病變與早期癌症不被忽略，實踐「篩得出、追得到、治得好」，避免篩檢淪為形式，真正守護全民健康。

王正旭則嘉許長庚醫療體系，能從國家政策高度思考，擴大癌症篩檢與早期診斷，不僅推動篩檢普及化與追蹤機制，更結合AI科技與精準醫療，讓篩檢成果落實到全民，幫助國家2030年降低癌症死亡率三分之一之目標，邁向「健康台灣」。

陳亮妤表示，癌症新藥基金是健康台灣重要的一環。為提升癌症病人用藥可近性，健保新藥給付正積極接軌國際治療指引(NCCN)。114 年政府公務挹注 50 億元作為癌症新藥基金，受惠人數約 3,600 人。為推動癌症精準醫療，自 113 年 5 月起，健保挹注三億元給付次世代基因定序檢測(NGS)，涵蓋12種癌別，讓國人的癌症治療邁向精準治療更進一步。

林口長庚癌症中心主任王弘銘強調，林口長庚癌症中心集結國內最完整的癌別團隊，涵蓋肝癌、肺癌、乳癌、大腸直腸癌、胃癌、食道癌、造血系統、頭頸癌、泌尿道癌、兒癌、婦癌等，橫跨內科、外科、放射線科與病理學等多重專業，打造全人全程的癌症照護。

林口長庚血液腫瘤科系主任張文震則補充，免疫治療讓許多病人重獲一線生機，長庚更是早在2016年率先成立「免疫腫瘤學卓越中心」，是全台最早、經驗最豐富的免疫治療基地。透過 CAR-T 細胞治療、質子治療與新型免疫標靶藥物的應用，長庚成為癌症病友在免疫治療過程中最堅強的後盾。