假日急症中心11月試辦　醫界籲設「排班、津貼」機制

▲為紓解急診壅塞，健保署將推動「假日急症中心」。（圖／記者許宥孺攝）

記者趙于婷／台北報導

為紓解急診壅塞，健保署將推動「假日急症中心」（Urgent Care Center, UCC）試辦計畫，協助分流輕症患者。對此，醫界認為，基層診所醫師本就承受長時間門診與人力短缺壓力，若假日再加入輪班，恐形成「假日負擔再分配」的問題，健保署應同步建立合理的津貼補償機制與彈性排班制度。

為緩解急診壅塞，衛福部研擬仿照日本開設「假日急症中心（Urgent Care Center,UCC）」專門處理輕症病人，預計11月起在六都試辦。衛福部長石崇良今（16）日進一步透露最新進度，目前得到醫事人員反應相當踴躍，其中台北市3處據點「假日班表都填滿了」。

而針對該計畫，台灣醫務管理醫學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，假日急症中心的設立，目的在於分流輕症患者、減輕大醫院急診壓力，政策方向值得肯定，假日急症中心應與平日診所的電子病歷系統互通，確保病歷延續與資訊可追溯，形成「假日不中斷」的社區照護網絡。

同時政府也應運用健保快易通App、即時候診資訊或AI分流工具，幫助民眾快速判斷何時該就近就醫、何時該進急診，提升就醫效率與信任感。

洪子仁也提到，從第一線實務觀察，基層診所醫師本就承受長時間門診與人力短缺壓力，若假日再加入輪班，恐形成「假日負擔再分配」的問題。

他認為，健保署應同步建立合理的津貼補償機制與彈性排班制度，比照急診醫師輪班補助模式，同時遵守勞基法工時規範，避免醫療人員過勞；此外，也應納入護理師、檢驗與放射等醫事團隊，讓服務不至於流於「醫師單打獨鬥」。