眼鏡掰掰！中壯年瘋「老花雷射」需求飆四成　房產專家親揭驚人投資報酬率

▲大學眼科憑藉三十餘年臨床經驗，累積近250,000眼雷射矯正實例，幫助民眾重拾清晰視力。由左至右：見證者徐佳馨、大學眼科院長葉威毅醫師、大學眼科院長陳威霖醫師、見證者李佩甄。（圖／大學眼科提供，下同）



生活中心／綜合報導

「看不清楚」正在困擾台灣40-60歲的中壯世代！大學眼科門診觀察發現，台灣老花近視雷射需求大幅成長近四成，這群正值事業巔峰的族群，不再只關注外在投資標的，更開始把預算轉向「投資自己」，透過視力矯正，重拾年輕行動力，在職場與生活中搶回主導權！

房產專家算給你看：老花雷射CP值高

「上節目看不到背板，下節目找不到老花眼鏡，真的很困擾！」房產專家徐佳馨曾受700度近視與老花雙重困擾。在EMBA認識藝人李佩甄後，看到她術後生活品質大幅提升，決定接受大學眼科老花近視雷射。 「房產可能還有下跌風險，找回年輕視力是最實際的投資報酬！」徐佳馨精算，每天戴日拋隱形眼鏡，十年超過30萬元，「如可以早五年手術，不只省錢，生活品質更早五年升級！」熱愛運動的她現在跑步、打高爾夫再也不必擔心眼鏡滑落，連度數太陽眼鏡都省下來了。

▲房產專家徐佳馨和藝人李佩甄分享術後的生活改變。

李佩甄也分享，做完雷射的這年恰巧愛上了打高爾夫，在豔陽下沒有近視及隱眼的束縛，能夠暢快揮汗自在運動，真的太方便，過去每天戴日拋型隱形眼鏡，每年花費上萬元，游泳還需要額外購買有度數的蛙鏡，若提早幾年做雷射矯正，不只省錢，更能盡早享受便利生活！

你的眼睛老了嗎？三大警訊要注意

大學眼科院長陳威霖醫師受訪時指出，老花眼是人體自然老化的過程，通常從40歲開始逐漸出現症狀，主因是水晶體與睫狀肌彈性下降，導致眼睛難以調節焦距。近年來老花發生年齡開始有下修趨勢，有患者35歲就發現老花症狀進而來求診。「長時間近距離使用3C產品、光線不足或熬夜，都會加速老花出現」，陳醫師強調，若經常感到看近模糊、閱讀需拿遠或增加亮度，就應該及早就診評估。

▲陳威霖醫師解說老花成因與手術矯正方式。

客製化矯正方案，打造個人專屬視力

大學眼科以「老花近視雷射Total Solutions」為核心，在接受大學i精準術前檢查及老花特別檢查後，依個人年齡、職業工作、生活習慣、用眼需求及眼睛健康狀況進行評估，再從SMILE微創手術、LBV智能景深加強及EVO ICL”新型”植入式隱形眼鏡等術式中， 建議適合的矯正方式，目標是讓雙眼在遠、 中、近距離之間取得自然平衡的清晰度。 大學眼科院長葉威毅醫師說明，老花矯正的關鍵在於「視差原理（Monovision）」，也就是透過雙眼分工，讓一隻眼睛負責「看遠」，另一隻眼睛負責「看近」，藉此達到遠、中、近距離都能清晰的效果，他表示，我們會先了解患者的工作與生活習慣，再根據檢查數據來打造個人化矯正方案。不論接受哪種手術方式，術後隔天大多都可恢復正常作息，術後大腦融像適應時間約需1-3個月，視個人情況不同而定。EVO ICL”新型”植入式隱形眼鏡也可透過雙眼視差的原理矯正老花，特別適合角膜厚度不足或是高度近視合併老花的族群。

▲葉威毅醫師解說老花矯正手術的選擇要點。



術後保養三大關鍵，恢復速度加倍 術後的三個月是視力穩定下來的黃金關鍵期！陳威霖醫師叮嚀，手術當天到隔日應避免揉眼 並需按時點藥並以人工淚液保濕， 他強調， 照護習慣會直接影響穩定速度，規律回診、不熬夜、不再維持長時間近距離用眼，視力即可逐步穩定。 目前術後十個月的徐佳馨也提到：「現在幾乎不需要眼鏡，就能自在的閱讀、運動，看得清楚，思路也跟著清晰。這次對自己的投資回報，真的就像每天複利增加一樣，是對自己最值得的投資之一！」 隨著科技進步，老花矯正技術日益成熟，現在正是中壯世代擺脫眼鏡束縛、重拾清晰視野的最佳時機。與其忍受老花帶來的不便與困擾，許多中壯族已主動出擊，投資自己為視力升級，讓職場競爭力與生活品質同步提升！