高雄再爆本土登革熱！楠梓30多歲女發燒骨痛確診　感染源在同公司

▲疾管署防疫醫師鄒宗珮。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（14）日公布新增1例高雄市本土登革熱病例，為居住高雄市楠梓區30多歲女性，10月7日出現發燒、肌肉痠痛、骨頭痛及全身無力等症狀至診所就醫，於當日通報採檢送驗後確診登革熱，檢出登革病毒第一型，和先前鼓山三民群聚不同型別，後續基因序列分析顯示，先前確診的菲律賓境外移入個案和她在同公司、不同樓層，兩人的病毒序列一致。

疾管署防疫醫師鄒宗珮表示，個案就醫時臨床醫師相當警覺進行登革熱NS1快篩，確診後住院隔離，並且進行社區擴大採檢，密切接觸者目前皆無症狀，採檢對象也都是陰性，疫情並未擴散，衛生單位也已經進行緊急防治工作，加強病媒蚊密度調查、孳生源清除及衛教宣導，呼籲民眾配合相關防治措施。

疾管署副署長曾淑慧表示，由於個案潛伏期無國外旅遊史，主要活動地點為住家及工作地，研判為本土病例。個案感染登革病毒第一型，與8月份鼓山區/三民區本土登革熱群聚的第二型不同，已完成病毒基因定序，結果是她和同公司、不同樓層菲律賓境外移入個案相同。

依據疾管署統計，今（2025）年截至10月13日累計21例本土登革熱確定病例，分別居住於高雄市（13例）、桃園市（6例）、宜蘭縣及台北市（各1例），無重症及死亡病例；另累計202例境外移入病例，為近6年同期次高（2020年至2024年介於9-228例），多自東南亞國家移入（占91%），以印尼（58例）為多，其次為越南（50例）、菲律賓（25例）及泰國（21例）。

疾管署提醒，近期氣溫仍適合蚊子活動及生長，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，主動清除家戶內外孳生源，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑。

若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位即早採取防治工作。