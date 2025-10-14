流感單周爆75重症、10死！疫情是否過高峰「2周後是關鍵」

▲疾管署副署長曾淑慧說明疫情。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

疾管署公布最新監測，上周國內新增75例流感重症病例，創本流感季新高，另有10例死亡。上周國內類流感門急診就診達13.7萬人次，較前一周略降。疾管署發言人曾淑慧表示，就診人次下降可能與連假部分醫療院所休診有關，疫情實際趨勢接下來2周是觀察重點，根據往年經驗，很可能會持平或緩升之後下降，等到12月初疫情再次上升，疫情高峰也還需再觀察。

依據疾管署監測國內呼吸道傳染病情形，今年第41周（10月5日至10月11日）類流感門急診就診計13萬7988人次，較前一周（15萬人次）下降10.2%，評估為連續假期部分門診休診影響，目前處流感流行期；依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾淑慧表示，疫情下降主要是因為中秋連假影響，部分診所醫療院所休診，還要觀察這兩周就診與病例回補狀況，疫情有可能持平或者稍微上升，目前國內已經開始接種公費流感疫苗、擴大口服抗病毒用藥，依照過往經驗，疫情後續應該會緩降，12月之後又開始上升。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，上周國內流感併發重症新增75例，其中30例A型H1N1、42例A型H3N2、3例A型未分型，均未接種流感疫苗，87%具慢性病史。另增10例死亡病例，年齡分佈50多歲至90歲以上，感染型別為4例A型H1N1、5例A型H3N2、1例B型，均未接種流感疫苗，90%具慢性病史。

疾管署防疫醫師鄒宗珮指出，死亡個案中有一名68歲男性，本身有心血管疾病和慢性肺部疾病的病史，9月底開始出現咳嗽發燒症狀，短短一周就進展到嚴重的肺炎，入住加護病房，後續病情惡化過世。她提醒，65歲以上有慢性病者，是流感疫苗催打的重點族群，統計長者只要接種流感疫苗，對重症的保護力可以到七成五，那對死亡的保護力可以到六成五，可以避免掉很多重症和死亡的發生。

曾淑慧表示，截至今年10月14日，國內新冠疫苗接種累計已逾56.2萬人次，為去年同期（37.9萬）近1.5倍；公費流感疫苗接種數則約212萬人次，為去年同期（156.9萬）1.35倍。為因應民眾踴躍接種之需求，且考量近期流感疫情風險仍高，疾管署已依契約規定著手下訂額外之20萬劑流感疫苗。

疾管署提醒，10月份多個連續假期到來，呼籲民眾要落實以肥皂勤洗手、注意咳嗽禮節，有發燒或咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等衛生好習慣，符合公費流感及新冠疫苗接種資格者也請儘早完成接種。且疫苗接種約需2周的時間才能獲得足夠保護力，請民眾儘早前往合約院所接種流感及新冠疫苗。出現危險徵兆如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應儘速就醫。