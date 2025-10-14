她生產隔日下床昏厥險喪命　醫示警剖腹產「靜脈血栓」比例增

▲馬偕醫院心臟血管外科主治醫師林育輝說明藉由EKOS治療，可以透過超音波能量加速藥物深入血栓，加速血栓溶解，更能迅速恢復。（圖／馬偕醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

29歲的何小姐剖腹產生下一名女寶寶，懷孕生產過程都相當順利，沒想到產後隔天下床活動突然昏倒緊急送醫，還一度失去呼吸心跳，研判是生產後發生肺栓塞，緊急搶救還一度接上葉克膜，住院23天才出院，所幸沒有留下任何神經學症狀。醫師指出，剖腹產為靜脈血栓的危險因子，且近年來比例有增加趨勢，建議剖腹產婦女生手術後需儘快下床活動。

何小姐產後隔天一早下床活動時感到非常暈眩，醫師起初判斷可能是低血糖或低血壓，建議臥床充分休息後再下床，但何小姐中午再度下床活動時仍感到極度暈眩並突然痙攣昏倒，血壓低於50毫米汞柱、心跳飆到一分鐘近200次，曾經有短暫恢復意識，但隨即出現呼吸困難、血氧下降，情況相當危急。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在救護車抵達醫院前，因失去呼吸心跳而壓胸急救，抵達馬偕醫院急診後，婦產科醫師判定是生產後發生肺栓塞，並緊急會診心臟外科為患者裝置體外循環（葉克膜，ECMO）及進行肺栓塞疏通手術。

收治個案的馬偕醫院心臟血管外科主治醫師林育輝表示，傳統治療危及生命的大範圍肺栓塞，必須要鋸開胸骨，藉由體外循環機協助，切開肺動脈後取出血栓，手術傷口大，對於多重疾病且虛弱的病人需要較長恢復期。

林育輝指出，由於何小姐急救時間較長，初步預判神經學預後堪憂，且左心室功能較差，預計傳統開胸取栓手術後仍需要葉克膜支持數天，除了原先剖腹產後傷口滲血，更多了開胸的傷口，出血風險會更高，因此與何小姐的先生討論後選擇替何小姐緊急進行超音波震盪導管溶栓術（EKOS）治療，該手術方式是一種用於溶解血栓的微創醫療技術，透過超音波能量加速藥物深入血栓，加速血栓溶解。

何小姐手術後藉由葉克膜支持讓心臟休息，由加護病房重症醫學科採用低溫療法接續照顧。住院後情況一天天穩定，從緊急送醫到順利出院，住院時間長達23天，沒有留下任何神經學症狀。

何小姐回憶當時情況表示，雖然有確實依照醫師的指示，在生產後穿著醫療級的彈性襪，想要試圖降低產後肺栓塞的風險，但萬萬沒想到隔天下床就感覺有如風雨中船隻，天旋地轉的頭暈，情況更嚴重到有股呼吸不到空氣的窒息感，入院前的最後印象僅停留在雙手不斷向上揮舞掙扎，再次醒來時已是四天後的事。

馬偕醫院婦產科部資深主治醫師陳宜雍表示，根據衛生福利部2020年生產事故報告書說明，剖腹產為靜脈血栓的危險因子，發生率約為千分之三，遠高於經陰道生產，且近年來比例有增加趨勢。

陳宜雍指出，因應此現象，目前由婦產科醫學會進行衛教宣導，建議剖腹產婦女，手術後需儘快下床活動，另外對於高風險產婦建議穿著包覆至膝蓋以上之醫療級彈性壓力襪或使用機械式裝置減少下肢血液滯留，以減少產後肺栓塞發生的可能。