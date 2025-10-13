ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

世衛最新報告：全球1/6細菌「對抗生素失效」　醫療救命能力受衝擊

▲世衛最新報告曝全球1/6細菌對抗生素失效。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲世衛最新報告曝全球1/6細菌對抗生素失效。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

世界衛生組織（WHO）13日警告，抗生素抗藥性（AMR）細菌感染病例正快速增加，已嚴重削弱挽救生命的治療效力，甚至讓輕微傷口或常見感染可能致命。世衛指出，2023年全球實驗室確認的細菌感染病例中，高達1/6對現有抗生素失效，每年直接造成超過100萬人死亡，相關死亡人數則接近500萬。

根據《法新社》報導，世衛抗生素抗藥性部門主管胡汀（Yvan J-F. Hutin）表示，「這些發現令人深切擔憂。隨著抗藥性不斷升高，我們的治療選項越來越少，許多生命正面臨險境。」細菌對抗生素的抵抗力是長期演化的結果，而人類、動物及食物中抗生素的廣泛使用，更加速了抗藥性蔓延。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）警告，抗生素抗藥性正超越現代醫學進展，對全球家庭健康構成嚴重威脅。

根據世衛監測報告，至2023年的5年間，全球22種抗生素的抗藥性平均每年增加5%至15%，其中大腸桿菌（E. coli）對第三代頭孢菌素的抗藥性已超過40%，肺炎克雷伯氏菌（K. pneumoniae）更高達55%。這些病原菌可能引發嚴重血流感染，最終導致敗血症、器官衰竭甚至死亡。世衛指出，抗藥性案例多集中在醫療資源薄弱、監測不足的東南亞、東地中海及非洲地區，其中東南亞與東地中海每三起感染就有一例抗藥性。

胡汀強調，抗生素使用量增加、抗藥性升高以及新藥研發減少，形成一個極度危險的組合，並形容部分地區目前對抗抗藥性細菌仍處於「盲目飛行」狀態。他呼籲各國加強監測、合理使用抗生素，以及加速新檢測和新藥研發，以避免全球健康危機進一步惡化。

