機率千萬分之一！花蓮女水痘發燒竟揪出42公分「巨大血管肌瘤」

▲蔡女因感染水痘發高燒送醫，卻意外發現下腔靜脈一路延伸至右心房有巨大血管肌瘤。

花蓮48歲蔡姓女子罹患紅斑性狼瘡十多年，平時稍微活動就容易喘，原以為只是慢性病帶來的副作用，沒想到去年9月因感染水痘發高燒就醫，竟意外揪出一顆長達42公分、發生機率僅千萬分之一的「血管平滑肌瘤」！她選擇將生命託付給門諾醫院，在兩次驚險手術中與醫療團隊並肩搏鬥，最終奇蹟走出鬼門關。蔡女士感動地說：「我一定上輩子做了好事，才能遇到這群醫師。」



去年9月，蔡女士因感染水痘發高燒40度送醫，急診檢查卻意外發現下腔靜脈一路延伸至右心房有巨大血塊。原以為是血栓，醫療團隊嘗試施以溶栓治療卻毫無作用，反而發現這團「血塊」還隨著心跳擺動，不斷增大，最終懷疑是腫瘤。



一般心臟腫瘤十分罕見，發生率只有十萬分之一，但從下腔靜脈延伸至心房的血管平滑肌瘤又更罕見，綜觀全世界文獻也僅上千例，發生率只有千萬分之一。門諾醫院心臟外科主任黃振銘直言，這樣的案例幾乎實在罕見，更可怕的是，一旦腫瘤阻塞心臟出口，可能瞬間猝死，必須立刻開刀。

▲蔡女士笑著說，自己能兩度從鬼門關前走回來，心裡對醫生和醫療團隊充滿感恩。

2024年12月，手術正式展開。當打開心房時，醫師們才驚覺腫瘤不像一般腫瘤脆弱易碎，而是一條實質化、宛如香腸般蜿蜒的組織，往下無止境地延伸。



「我們切下約12公分，但腫瘤牽扯血管分支，突然引發後腹腔大出血，血壓掉到60毫米汞柱，狀況瞬間失控。」黃振銘回憶，當時病人出血嚴重，除了「緊急移除體外循環機器」，必須立即大量輸血，還使用多種凝血藥物，才總算把病人救回來。術後病理證實，這不是血塊，而是罕見的「血管內平滑肌瘤」。這次手術雖然驚險，但僅解決了部分問題，下腔靜脈內仍藏著長長一截腫瘤。



半年後，追蹤影像顯示殘餘腫瘤依舊存在，蔡女士只能面對第二次大手術。2025年4月，門諾醫院動員心臟外科、泌尿科、一般外科跨科聯手，歷時多時，終於切除長達30公分的腫瘤，合併前一次切下的組織，總長達42公分。



黃振銘坦言，這是一場艱難的抉擇，「再開刀風險極高，但不開，血管平滑肌瘤會再長回右心房，她可能隨時猝死。」最後，醫師與患者共同選擇迎戰，「因為我們都相信，只要還有一絲希望，就值得拚下去。」



蔡女士至今記得，當醫師告知「腫瘤隨時可能致命」時，她只用三天時間交代好工作，毅然決定手術。「有人說我太果斷，但我知道拖下去就沒命。再大的醫院也沒有保證，倒不如相信眼前願意陪我拚的醫師。」



面對旁人勸她轉往更大的醫療中心，她始終堅定搖頭。她說，黃振銘醫師願意承擔風險，團隊更是日夜守候，「這份勇氣比醫學中心的名號更重要。」

▲易喘、易累揪出「42公分罕見血管肌瘤」，蔡女（左三）淚謝醫療團隊。

蔡女士的兒子更對黃振銘心生敬佩。「第一次手術時媽媽輸了3000cc的血，如果醫師慌了就沒救，但黃主任冷靜判斷，才救回我媽。」那份冷靜專業，也讓一家人覺得母親真的是遇到了「貴人」。



黃振銘回顧這段歷程，感觸極深。「這不只是醫師一個人的戰鬥。從麻醉科、護理師、泌尿科、外科到ICU，每一個環節都需要彼此信任。」他強調，醫療從來不是冰冷的技術，而是人與人互相支撐的過程。「有時候，不是因為我們比別人厲害，而是我們選擇了不放棄。」



蔡女士同時罹患紅斑性狼瘡十多年，早已習慣與慢性病共存。「一路走來，病痛沒有把我打倒，這次更要勇敢。」她坦言，這場水痘發燒雖與腫瘤沒有直接關聯，卻意外讓她發現體內潛藏的危機。其實，她早就隱約感覺到身體不對勁，「平常對這個肌瘤完全無感，只是覺得自己體力越來越差，走個樓梯、稍微動一下就特別喘。」沒想到這一切背後，竟是42公分的「香腸瘤」作怪。



誰說花蓮沒有優秀的醫生和醫療團隊，她笑著說，自己能兩度從鬼門關前走回來，心裡充滿感恩，「一定是上輩子修來的福分，才能遇到這群優秀的醫師和醫療團隊，也因為他們的用心照顧我才能復原得這麼好。」歷經半年多的治療與兩次手術，蔡女士如今已能自由行走，回歸日常生活。她說，這段與死神搏鬥的經驗，讓她更懂得珍惜當下。「能每天睜開眼看到家人，就覺得很幸福，活著真好！」。

