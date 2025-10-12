「無添加糖」不等於無糖！醫揭「最大陷阱」照樣會蛀牙

▲醫師提醒，喝氣泡水建議避開加味水或含果汁。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

市面上有多種強調「無添加糖」的飲品，不少人覺得喝了就不傷身或不傷牙。對此，專業牙醫師指出，「無添加糖」僅表示製程中沒有額外加糖，不等於無糖，天然糖分照樣會被口腔細菌分解產酸，增加蛀牙風險，建議民眾喝無添加糖飲品要留意3大重點。

台大醫院口腔醫學部兼任主治醫師張添皓指出，很多民眾常喝無糖氣泡水、無添加糖豆漿、無添加糖果汁等，甚至認為每天的手搖飲料，只要是無添加糖，牙齒應該就沒事，但其實這是一個常見的誤區。

張添皓指出，「無添加糖」僅表示製程中沒有額外加糖，不等於無糖，但飲品裡依然可能含有天然糖分，例如無糖果汁中，天然果汁本身的果糖、牛奶的乳糖、燕麥和黃豆的天然糖分等，照樣會被口腔細菌分解產酸，增加蛀牙風險，再加上一些加味的無糖飲料、氣泡飲常含的檸檬酸、磷酸，酸性環境更會是牙齒琺瑯質的一大威脅。

張添皓建議，喝「無添加糖」飲料應該留意三大重點，第一是選擇上以白開水優先，若是純氣泡水，避開加味水或含果汁，第二是「一次喝完或集中在幾個時段，避免想到就喝一口，同時要搭配白開水，第三是喝完先漱口，再以≥1000ppm含氟牙膏與適中硬度牙刷刷牙。

他強調，牙齒健康的關鍵不在於「無糖」或「無添加糖」標籤，而在於如何喝、如何清潔，牙線、牙間刷不可少，只有正確喝法與清潔習慣，才能真正避免走到需要顯微根管治療的窘境。

▲醫師提醒喝無添加糖飲三大重點。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）

