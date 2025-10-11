ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

心臟支架會再阻塞　醫示警「4症狀」恐是二度心肌梗塞

心臟支架再阻塞。（圖／北市聯醫提供）

▲醫師提醒，心臟支架並非一勞永逸，術後仍存在支架再阻塞的風險。（圖／北市聯醫提供）

記者趙于婷／台北報導

「冠狀動脈疾病」是心肌梗塞與猝死的主因，透過心導管手術置入心臟支架，能打通阻塞血管，恢復心臟供血，但支架並非一勞永逸，術後仍存在支架再阻塞的風險。醫師提醒，支架再阻塞的症狀和心絞痛類似，一旦出現「胸悶、胸痛」、「運動耐受力下降」、「呼吸急促」、「夜間或休息時胸口不適」，可能是再次心肌梗塞的警訊，應立即就醫。

台北市立聯合醫院中興院區心臟血管內科主治醫師廖振宇指出，支架再阻塞是指血管在置入支架後數月至數年內再次狹窄，主要原因包括血管內皮細胞過度增生，使支架內膜變厚、動脈硬化進一步惡化及不良生活習慣如抽菸、血糖控制不佳等，導致血管再次受損。

而在症狀上，「胸悶、胸痛、運動耐受力下降、呼吸急促、夜間或休息時胸口不適」都可能是再次心肌梗塞的警訊，應立即就醫。

廖振宇強調，預防勝於治療，置放支架只是治療的第一步，術後保養才是關鍵，日常應維持血壓、血糖、血脂在正常範圍、按醫囑持續服用抗血小板與降膽固醇藥物，戒菸、規律運動和定期追蹤也少不了，健康的生活方式才是長遠的道路，患者與家屬不應僅依賴手術，而是從日常做起，才能真正遠離心血管疾病的威脅。

