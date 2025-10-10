從眼睛鑑定腦健康　台大研究：「視網膜」能預警認知、身體退化

▲簡單的視力檢查即可釐清視網膜神經有無異常，進而評估出認知功能、身體狀況是否早衰。（圖／記者許宥孺攝）

記者邱俊吉／台北報導

眼睛是靈魂之窗，也是觀察腦部健康的「視窗」。台灣大學研究發現，雙眼的視網膜神經纖維層厚度若左、右不對稱，日後發生「認知衰弱」的風險較高；學者表示，此為全球首次證實視網膜厚度與認知衰弱有關，且相關視力檢查並不難做，未來若能推廣，將有助民眾及早預防大腦退化與身體衰弱。

台大流行病學及預防醫學研究所教授程藴菁指出，認知衰弱是2013年由國際老年學與老年醫學協會（IAGG）、國際營養與老化學會（IANA）共同提出的新概念，指長者同時出現輕度認知障礙與身體衰弱，這群人是失智、失能及死亡的高危險群，但過去研究多半僅探討單一面向，缺乏2者交互影響的整體分析。

程藴菁說明，她和台大雲林分院老年醫學部主任陳人豪醫師在2011年共同建立「台灣老年流行病學研究(Taiwan Initiative for Geriatric Epidemiological Research, TIGER)」團隊，於2019年率先發現視網膜神經纖維層厚度與認知功能呈「非線性關係」，若過薄或過厚，皆可能與認知異常有關，而這次研究則發現視網膜厚度不對稱，且差距達12至15微米時，日後出現認知衰弱的風險將明顯上升。

此外，這項指標在認知衰弱早期最具預測力，也就是人在尚未有明顯的認知減退或體能下降等症狀時，雙眼厚度差異便可作為早期警訊，但退化若進入中晚期，敏感度則會降低。

研究團隊認為，此不對稱現象應與阿茲海默症相關蛋白的堆積有關。程藴菁指出，由於β類澱粉蛋白與Tau蛋白在視網膜內沉積的分布不均，可能造成雙側視網膜厚度的微妙差異，也使眼睛成為可觀測腦部變化的前哨，「醫師檢查若看到視網膜厚度異常，就可以提醒民眾要趕快預防腦部退化」。

程藴菁也說，這項研究另一亮點是參與者皆為社區內的健康長者，而非病人，且研究團隊已持續追蹤10年以上，是國內罕見長期記錄老化與認知變化的研究群，相關發現為預防提供明確支持。此研究成果已發表於神經學領域排名前2%的國際知名醫學期刊《Alzheimer’s & Dementia》，並於5月在韓國首爾舉辦的亞洲抗失智症國際會議獲得高度關注。

程藴菁表示，視網膜在胚胎發育階段與腦部同源，2者在結構上緊密相連，研究也顯示其可作為觀察大腦變化的窗口 ，未來若可透過跨科部資料共享，將眼科影像數據運用為腦部健康的預測工具，醫療也將由治療邁向預防的新時代。