80萬人有潛在風險　新檢測「在家躺1晚」揪出睡眠呼吸中止症

▲居家睡眠檢查讓民眾可在自己熟悉的環境下接受檢測。圖非當事人。（圖／恩主公醫院提供）

記者邱俊吉／綜合報導

54歲公車司機范先生長期睡不飽，白天常打盹，太太告訴他在睡夢中鼾聲如雷，甚至呼吸中斷，日前決定為此就醫，經恩主公醫院安排居家睡眠檢查（HSAT），他順利在自家床上完成監測，結果顯示為重度睡眠呼吸中止症；配合陽壓呼吸器治療3週後，他的睡眠品質顯著改善，工作也不再感覺疲累。

恩主公醫院睡眠中心主任李君右指出，睡眠呼吸中止症會造成夜間呼吸暫停與血氧下降，進而導致反覆覺醒、交感神經亢進，不僅降低睡眠品質，也會提升高血壓、心肌梗塞、心律不整及腦中風風險，若不治療，重度患者死亡率將明顯增加。

李君右表示，根據國外頂尖醫學期刊《刺胳針呼吸醫學》研究，全球約有10億名成人苦於睡眠呼吸中止症，而台灣推估可能有70萬至80萬人罹病，成人約每7人中就有1名患者。

針對相關檢查，李君右說明，以往必須到醫療院所的睡眠中心過夜，許多人因環境、交通等不便而延遲就醫，直到近年有 HSAT（Home Sleep Apnea Test）檢查，不必出門，只要在家戴上鼻導管、血氧計與胸腹帶入睡，完成紀錄後再交由醫師判讀即可。

李君右表示，HSAT 檢測特別適合典型、疑似單純阻塞型者，可節省許多等待時間與成本，但若合併心臟、肺部疾病，或懷疑有其他問題，仍應到醫院接受完整檢查。

李君右提醒，睡眠呼吸中止症常見警訊包含打鼾聲大、呼吸中斷、白天嗜睡或晨起頭痛，若有類似症狀，應及早檢查，多數人經體重控制、姿勢調整與陽壓呼吸器穩定睡眠後，精神狀況與生活品質均有大幅提升，同時也能有效降低心血管疾病風險。