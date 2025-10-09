她「一天喝水3000cc」精神差　醫揪關鍵習慣：時機不對

▲醫師說，「黃金喝水法則」是「少量多次、掌握時機」。（示意圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

營養功能醫學專家劉博仁分享，一名女士很養生，每天灌下將近3000c.c.的水，雖然喝很多，但因時機不對（常常睡前還喝一大杯），結果晚上頻尿、睡眠品質差，白天精神也不佳。經醫師提醒，當事人睡前2–3小時要減少喝水，改變習慣後，夜間頻尿大幅改善。

劉博仁在臉書說，喝水錯了真的會生病？很多人以為「喝水」就是渴了就喝、不渴就不喝，但其實喝水方式錯了，真的會讓身體出大問題！最近遇到三位病人，他們的狀況就很值得大家借鏡。

案例一：不愛喝水的女士

她一天只喝大約500c.c.的水，覺得「反正不渴就不用喝」。結果經常泌尿道發炎，三天兩頭得吃抗生素。

泌尿系統需要水來沖刷細菌，當水分不足，就像溪水乾涸、雜質堆積，自然容易細菌孳生。

案例二：喝水太多的女士

這位女士50公斤，很養生，每天灌下將近3000c.c.的水。雖然喝很多，但因為時機不對（常常睡前還喝一大杯），結果晚上頻尿、睡眠品質差，白天精神也不佳。

醫師提醒：睡前2–3小時要減少喝水，改變習慣後，夜間頻尿大幅改善。

案例三：流汗脫水小中風

一位男士在工地工作流汗多，卻平常不太喝水。有一次大量流汗後沒有即時補水，嚴重脫水，引發腦梗塞中風！

流汗代表水和電解質都會流失，如果沒有即時補充，會讓血液濃稠、增加腦血管意外風險。

▼適時補充水分很重要。（示意圖／VCG）



劉博仁分享「黃金喝水法則」，喝水不是「越多越好」，也不是「想到才喝」，最正確的方法是「少量多次、掌握時機」：

►早起先喝一杯溫水

幫助腸胃蠕動、促進代謝。

►餐前半小時喝一杯

幫助消化，但不要在餐中狂灌，以免稀釋胃酸。

►兩餐之間慢慢補水

少量多次，像給植物澆水一樣，讓身體循序吸收。

►運動或流汗工作時補水

運動前小口喝，運動中每15–20分鐘補充150–200c.c.，運動後再補足流失的水分與電解質。

►睡前喝水要拿捏

沒有頻尿困擾的人→睡前可小口補水，避免血液過稠。

有夜間頻尿的人→睡前2–3小時就要減少喝水，幫助減少夜尿，改善睡眠品質。

劉博仁提醒：

1、每天需要的水量≈體重×30c.c.（60 公斤的人→約1800c.c.）。

2、白開水才是最乾淨的水分來源，飲料、咖啡、酒精都不能取代。

3、等到口渴才喝水，其實已經是輕度脫水，所以要養成定時補水的習慣。

劉博仁說，這三個案例告訴我們：

►喝太少水

泌尿道發炎，感染風險大增。

►喝太多水（時間錯誤）

夜間頻尿，睡眠品質下降。

►流汗不補水

脫水嚴重，甚至引發腦中風。

劉博仁強調，喝水不是小事，它跟腎臟、心臟、腦血管健康息息相關，記得喝水要「喝對量」，更要「喝對時機」！