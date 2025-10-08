男童右鼠蹊部冒腫塊　「小兒疝氣」微創手術30分鐘就解決

▲嘉基泌尿科李亞哲醫師 。（圖／嘉義基督教醫院提供） 。

疝氣，俗稱「脫腸」、「墜腸」，是一種常見卻容易被忽視的疾病。主要原因是腹腔壓力過高或腹壁先天較薄弱，導致腸子或網膜等臟器自腹腔突出，形成鼠蹊部或陰囊腫塊。不僅年長者或搬運重物的勞工容易罹患，兒童同樣是高風險族群，其中又以男嬰與早產兒最為常見，最典型的型態便是「腹股溝疝氣」。

根據統計，小兒疝氣多在出生後六個月至一歲間被發現，男童的發生率約為女童的十倍，右側的比例也較左側高。嘉義地區為傳統農業重鎮，成人與小孩的疝氣個案並不少見。嘉義基督教醫院泌尿外科李亞哲醫師指出，小兒疝氣與胚胎時期未閉合的「腹膜鞘狀突」有關。這條由腹腔延伸至陰囊的通道若未及時關閉，就像一個漏斗般結構，容易讓腸子滑入陰囊，形成「間接型疝氣」。若拖延治療，可能進一步發展成「嵌頓性疝氣」，導致腸阻塞甚至腸壞死，嚴重時危及生命。

3歲男童小宥（化名）就是典型案例。媽媽發現他在哭鬧或跑跳後，右側鼠蹊部會鼓起一塊腫塊，趕緊帶他就醫。經李亞哲醫師診斷為「腹股溝疝氣」，立即安排微創手術治療。整個手術過程僅約30分鐘，術後住院觀察一天，隔日即可返家。一週後回診，小宥已恢復正常活動，父母也放下心中大石。

李亞哲醫師強調，目前微創手術技術相當成熟，結合新式人工網膜與高階設備，不僅縮小傷口，還能降低疼痛與併發症風險。加上他亦具備豐富的腹腔鏡經驗與美國培訓背景，更引進符合國際標準的微創手術術式，搭配個別化治療計畫，讓小病患能快速康復。

「疝氣不會自己好，拖得越久只會越難處理！」李亞哲醫師提醒，家長若發現孩子出現鼠蹊部或陰囊反覆腫脹、突起等情況，應立即就醫評估，避免錯過治療黃金期。嘉義基督教醫院將持續以先進技術守護民眾健康，讓病人放心、家屬安心。