黑心豬腸重罰5400萬！罕見由中央開單　食藥署：破壞社會秩序安定

▲北市衛生局封存黑心豬大腸，資料照。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

屏東「百威食品公司」遭查獲以工業用雙氧水漂白豬腸，流入台北、桃園、高雄、屏東等4縣市業者，引發恐慌。食品藥物管理署今（8）日傍晚宣布確定重罰百威公司5400萬元罰鍰，主要原因在於百威故意使用工業級雙氧水加工豬腸，破壞社會秩序安定，加重裁罰。本次罕見由中央發出裁罰書，因相關違法行為同時有刑事責任，將由地檢署持續偵辦。

百威公司使用工業用雙氧水漂白豬腸，售出「B級大腸」與「白小腸」流入台北、桃園、高雄、屏東等4縣市業者，石崇良今早出席立法院衛環委員會說明，「今天就會發出裁罰單，依據食安法給予重懲，金額將超過五千萬。」

食藥南區管理中心主任魏任廷晚間受訪表示，食藥署針對百威公司重罰新台幣5400萬元罰鍰，主要原因在於百威明知工業級雙氧水卻用於加工豬腸，破壞社會秩序安定，審酌違規情節發出裁罰書，違法行為同時有刑事責任，可處7年以下有期徒刑，會由地檢署持續偵辦。

以往食安違規通常由地方政府裁處，魏任廷表示，依照《食安法》55條「必要時可由中央主管機關為之」，在審酌違規情節時，考量桶子上都已經標示工業級雙氧水，業者卻還是用於豬腸加工，屬於故意行為，且實際作業地點都在屏東，但是公司登記在台北，倉儲在新北，且產品銷售多縣市，評估情節嚴重，予以重罰。

石崇良今早說明，食藥署配合地方衛生局、檢調單位進行清查，現場與倉儲封存1萬2604公斤完全沒有流入市場，已經出庫2430公斤完成下架，另有784公斤售出。

根據食藥署資料，下架部分包含阿宗麵線、寧夏夜市林記麻辣豆腐數量；售出部分主要是北市寧夏市場與屏東和生市場，銷予散客恐無法追回。

石崇良也提到，下架豬腸進行檢驗，沒有檢出有殘留雙氧水，至於市面上，也責成全國衛生局開始進行市售豬大腸檢驗，看是否有其他殘留情形，目前為止也都沒有檢驗出。

魏任廷晚間進一步說明，食藥署10/5啟動專案稽查，聯合全國衛生局進行市場豬腸抽驗，對象包含餐廳、販售業者等，統計到昨日稽查577家業者，檢驗120件，其中104件合格，其餘檢驗中，後續也會納入例行查核重點。

▲百威食品公司問題豬腸流向，北市寧夏市場陳先生購入1330公斤下修為674公斤。（圖／食藥署提供）