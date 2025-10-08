不必再送外縣市！雲林完成首例器官捐贈　醫療能量全面升級

▲台大醫院雲林分院「器官移植醫學中心」揭牌典禮現場，象徵醫療發展邁入新里程碑。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

台大醫院雲林分院今（8）日舉行「器官移植醫學中心」揭牌典禮，象徵雲林地區醫療發展的重要里程碑。隨著五大醫療支柱的全面建置完成，雲林分院不僅具備醫學中心級的照護能量，更展現深耕偏鄉、守護雲嘉南鄉親健康的決心。

院長馬惠明表示，台大醫院雲林分院改制後依據地方醫療需求規劃心臟血管醫學中心、急重症醫學中心、肝膽醫學中心、腫瘤醫學中心與器官移植醫學中心等五大醫療支柱。過去四大支柱已陸續完成建置，全面提升急重難罕病人的照護量能與品質。2025年起臺大醫院雲林分院正式升格為「準醫學中心」，此次「器官移植醫學中心」的成立，更象徵雲林分院醫學中心級照護能量的全面實現，並代表醫療服務持續邁向新里程碑。

▲院方代表致贈感謝紀念品，表達對捐贈家屬無私大愛的敬意。（圖／記者游瓊華翻攝）

台灣大學副校長張上淳蒞臨典禮，對雲林分院器官移植醫學中心的成立表示肯定。張副校長曾於2023年器官捐贈紀念牆揭牌時蒞臨，見證醫療團隊專業與地方支持的累積，如今中心正式成立，代表院方持續深化器官捐贈與移植服務，期許未來能造福更多病人。

揭牌前夕，雲林分院順利完成首例在地器官捐贈，不再需要轉送至外縣市進行，象徵雲林地區器官捐贈邁入嶄新的里程碑。個案為一名34歲男性，自發性顱內出血併腦疝脫，最終造成腦幹功能喪失。儘管家屬深陷巨大悲痛，在重症加護團隊的專業照護下，並在協調師劉幸儀耐心解說器官捐贈的深遠意義、真誠同理與溫暖陪伴下，家屬展現出無比勇氣與大愛，毅然決定完成捐贈。

過程中，母親更希望兒子能以最熟悉的光頭樣貌離去，醫療團隊細膩回應這份心願，讓捐贈者保有尊嚴與個人特質安然告別，也為家屬帶來深刻的慰藉與心靈的安放。經過嚴謹評估，個案之肝臟、胰臟及角膜皆符合捐贈條件，並於當晚與合作醫院台中榮民總醫院攜手，順利完成摘取手術，嘉惠三名患者接受器官。

典禮中，院方特別播放紀錄影片，帶領與會者回顧這段動人的大愛歷程，並邀請家屬上台，將刻有捐贈者姓名的紀念鏡莊重掛於紀念牆上，象徵永恆追思與生命傳承。隨後，捐贈者的哥哥代表家屬表達誠摯的感謝，並簽署器官捐贈卡，象徵愛與希望的延續。現場氛圍溫馨而感人，令在場嘉賓無不深受觸動。

台大雲林分院表示，近年在衛福部及地方衛生單位指導下，雲林民眾對器官捐贈價值的認同逐步提升，過半數案例更發生在近三年內。未來，將持續推動尖端醫療、培育人才、深耕社區關懷，讓愛的種子在地方生根發芽，點亮更多生命；同時也期許以「器官移植醫學中心」的成立為起點，開啟雲嘉醫療新篇章，攜手共築嘉南平原的醫療燈塔。

▲捐贈者哥哥簽署器官捐贈卡，延續弟弟的愛與希望。（圖／記者游瓊華翻攝）