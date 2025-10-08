科學實證「黑豆漿」取代肉食可抗老　醫：同步養出健康腸道菌

▲醫師建議以黑豆漿、豆腐、豆干等豆製品取代部分肉食，有助抗老又護腸。（圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

黑豆漿不只是植物蛋白，更是能護腸的「代謝調節員」。家庭醫學科、肥胖專科醫師王姿允今於臉書分享一項研究，指黑豆漿取代豬肉作為蛋白質來源，可降低體內的「糖化終產物」，且腸道菌相更健康，發炎指數也下降。

王姿允在臉書粉專「王姿允醫師。我的無齡秘笈」提到，根據2025年發表於國際知名醫學期刊《Food & Function》的最新研究，研究團隊針對肥胖及糖尿病前期患者，進行16週隨機交叉試驗，期間有2個干預期、用黑豆漿取代豬肉，另有對照期、持續食用豬肉作為蛋白質來源，但2種飲食蛋白質總量不變，且中間有洗脫期（wash-out）恢復原飲食，再換成另一組飲食法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究結果顯示，當受試者用黑豆漿取代部分肉類時，體內的糖化終產物（dAGEs）大幅下降，意外的是連腸道都變健康，不但好菌增加，且能製造丁酸等短鏈脂肪酸的菌變多，而這些代謝物能保護腸道、穩定血糖、減少發炎，這凸顯黑豆漿不只是植物蛋白如此單純，更能調節代謝，協助減少壞毒素並養出好菌群。

王姿允指出，糖與肉類蛋白質結合後，將在體內產生dAGEs，其會引起氧化壓力與發炎反應，是導致老化、代謝異常與慢性疾病的重要元兇，而植物性蛋白如黑豆漿等，則不但不會促進dAGEs生成，還能降低其濃度，有如從源頭延緩老化。

王姿允強調，高蛋白飲食的關鍵不在「吃多少」，而是「吃哪種」，若吃下過多動物性蛋白，容易增加dAGEs與腎臟負擔，反之豆類蛋白則能協助身體維持年輕狀態，若想減齡又護腸，不妨嘗試以黑豆漿、豆腐、豆干等豆製品取代部分肉食。