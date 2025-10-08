ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

90萬人可免費肺腺癌篩檢　醫曝超級情報員：已救900多家庭

▲▼專訪顏正國。（圖／記者黃克翔攝）

▲顏正國肺腺癌病逝，享年50歲。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「好小子」男星顏正國7日肺腺癌病逝，享年50歲。對此，胸腔外科醫師杜承哲表示，台灣推廣兩年免費一次的「肺癌早期偵測計劃」，已抓出900多位肺癌患者，85%都是早期，可說是「拯救了900多個家庭」；這是靠著「低劑量電腦斷層」這個可以拯救生命的檢查，是找出「沉默殺手」的超級情報員！

杜承哲在臉書說，肺腺癌常常「完全沒有症狀」，所以被稱為「沉默的殺手」，現在知道有抽煙、空污、家族病史、煮食、放射性氣體等因素，是肺癌的風險因子。

杜承哲指出，第一期肺癌可以有8、9成的治癒率，一旦變成第四期肺癌，存活率直接跌破1成；可是要在毫無症狀的患者中，找出早期肺癌及早治療，避免它變成晚期，是最困難的第一步。

杜承哲提到，台灣從2022年開始推廣兩年免費一次的「肺癌早期偵測計劃」，來到2024年的1月，已經有7萬8000位民眾接受篩檢，其中抓出900多位肺癌患者，85%都是早期，可以說是「拯救了900多個家庭」。

▼醫師說，抽煙、空污、家族病史、煮食、放射性氣體等因素，是肺癌的風險因子。（示意圖／記者趙于婷攝）

咳嗽、卡痰。（圖／記者趙于婷攝）

杜承哲表示，這是靠著「低劑量電腦斷層」這個工具，這個可以拯救生命的檢查，是找出「沉默殺手」的超級情報員！而目前世界上，也僅有台灣、南韓、美國等少數幾個國家，已經開始提供對高危險群提供檢查。

杜承哲說，要知道在美國沒有保險的人，突然因為病痛去急診做斷層，光是斷層的費用可能就要6000到8000美金！這樣的檢查「免費提供」之後，在台灣很多人還不知道可以運用，真的很令人擔心。

杜承哲指出，台灣的老煙槍加上家族病史，符合公費資格的可能有90萬人以上，目前也才7萬多人來檢查，不到10分之1；目前全台篩檢人數第一名是高雄市！竟然7萬多人中有3萬多人是高雄市篩檢的，推廣不遺餘力，健康第一！非常值得各縣市標竿學習。

杜承哲提醒，符合公費低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢資格的民眾，包括具肺癌家族史者（45-74歲男性或40-74歲女性），以及重度吸菸者（50-74歲、吸菸史達20包-年以上、目前吸菸或戒菸未達15年）。

杜承哲表示，如果要保護家人和朋友，希望接下來的每一天還能創造更多美好的回憶，請趕快叫他們去醫院問問看「公費低劑量電腦斷層」吧！

