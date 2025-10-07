顏正國肺腺癌病逝　醫警告留意「8大症狀」：早期常誤認感冒

▲醫師提醒，肺腺癌早期徵兆常被誤認為感冒。（圖／達志／示意圖）

生活中心／綜合報導

男星「好小子」顏正國今日傳出罹患肺腺癌過世，享年50歲。醫師指出，肺腺癌早期徵兆常被誤認為感冒，要留意一旦出現「咳嗽持續2周以上、有氣喘、胸痛、背痛、頭痛、喉嚨痛、聲音沙啞、咳血」等症狀，要盡快就醫檢查。

根據112年國人十大死因統計結果，癌症連續42年排名第一，而肺癌自93年以來位居癌症死因之首。而肺癌分為小細胞肺癌及非小細胞肺癌，非小細胞肺癌如鱗狀上皮癌、肺腺癌、大細胞癌，抽菸與小細胞癌與鱗狀上皮癌則有較大的關聯。但近年來罹患肺癌人數比例高居不下，且其中有將近7成為「肺腺癌」。

台北慈濟醫院胸腔外科主任程建博受訪時曾經指出，肺癌可分為幾個不同種類，其中肺腺癌是目前肺癌中人數最多的，大約有超過6、7成，值得注意的是，肺腺癌初期症狀不明顯，也常容易被誤認為是感冒，有將近75%的肺癌病患，發現時已到了第四期。

程建博提醒，有很多人等有症狀再檢查時，都可能已接近晚期，僅約2成能手術切除，存活率在癌症當中算較差的，因此若有吸菸史者（含二手菸）、長期暴露在油煙環境的廚師及家庭主婦、暴露工廠廢氣或特殊污染環境者（如建築工人、油漆工人、礦工等）、肺結核病史、肺纖維化、癌症家族史等都是高危險族群，要定期做肺部檢查。

另外，國內從自111年7月起，針對高風險族群提供2年1次胸部低劑量電腦斷層檢查，並於114年1月1日起擴大對象，包含40至74歲女性或45至74歲男性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌的具肺癌家族史者，以及50至74歲且吸菸史達20包-年以上，戒菸未達15年的重度吸菸者可接受篩檢。

除了定期接受肺癌篩檢，衛福部國健署也呼籲應注重日常生活中的健康管理，主動戒菸、遠離空氣污染、保持健康飲食和作息，以減少肺癌的風險。若民眾有持續咳嗽未見改善、咳痰帶有血絲或咳血、呼吸急促或喘鳴、持續胸痛、聲音沙啞、骨關節疼痛、體重無預警下降或食慾不振等肺癌警訊，應儘速就醫檢查，避免延誤病情，及早發現有助於提高治療機會。

